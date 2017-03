Bělehrad - Pavel Maslák suverénně a Zuzana Hejnová bez větších potíží postoupili do finále závodu na 400 metrů na halovém mistrovství Evropy v Bělehradu. Obhájce titulu nebere nic jiného než pátou zlatou medaili z halových šampionátů v řadě, Hejnová po cenném kovu pokukuje, ale atletikou se prý hlavně baví. Oba čeká finále v Kombank areně v sobotu večer.

"Nebylo to pořád stoprocentní. Nemám zatím takovou tu jistotu jako na šampionátech předtím," uvedl Maslák po semifinále. Možná tak ale přemýšlí i proto, že v Bělehradu nemá rovnocenného soupeře a nic jiného než zlato se od něj nečeká. "Vím, že na to mám. Letos se v Evropě neběhá moc rychle, takže jsem to pořád šetřil. Po tom rozběhu jsem si nebyl jistý, ale teď jsem se ujistil, že to zítra zvládnu. Když seběhnu první, mám zkušenosti, můžu běžet jen na vítězství," uvedl.

Po seběhu na prvním místě lehce zpomalil, čímž zbrzdil i soupeře. "Občas to tak dělám, aby museli zpomalit také. Jenže zatímco já to čekám, jim to sebere víc sil," odhalil svou taktiku. "Dělám to v rozbězích a udělal jsem to i teď. Ale nedělám to úplně schválně, je to takové přirozené, že seběhneš první a čekáš, co bude. Spíš to je takové uvolnění běhu. Ve finále nezvolním, poběžím na čas," prohlásil.

Hejnová poprvé v kariéře absolvovala dva halové závody v jeden den a sebralo jí to síly. "Necítila jsem se dobře," podotkla dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek. Věří, že se z únavy vyspí. "Je to náročné, snad to zítra bude úplně o něčem jiném," řekla.

Po seběhu se nechtěla cpát před Britku Eilidh Doyleovou i proto, aby nenapodobila Denisu Rosolovou, která v rozběhu upadla. "Aby se zase něco nesemlelo. Tak jsem radši čekala na finiš. Kdybych chtěla, tak ji tam zavřu, ale přišlo mi to zbytečné. Trošku jsem radši zpomalila," uvedla.

Ve finiši ale měla i trochu štěstí. Sice si hlídala první pozici, ale těsně za ni se dostala Polka Malgorzata Holubová, která nakonec Doyleovou těsně vyřadila. "Vůbec jsem o ní nevěděla. Zezadu se útočí vždycky líp. Měla jsem kliku," uznala Hejnová.

Favoritkou závodu je dlouhonohá Švýcarka Lea Sprungerová, nejrychlejší žena semifinále. "Budu se s ní snažit držet krok a pak zaútočit, taková bude taktika. V konci zase tak silná není. Kvůli dobré dráze jsem chtěla vyhrát, ale bylo potřeba běžet rychle, což se nepovedlo," litovala česká atletka.

Ve finále, svém prvním v hale od roku 2013, bude mít čtvrtou dráhu. "Ne že bych nebyla trochu ve stresu, ale tohle není moje disciplína, můžu jen překvapit. Takže si to tady užívám," doplnila. Touží se hlavně vyspat. Třikrát za sebou jsem vstávala v sedm ráno, na to nejsem úplně zvyklá," pousmála se.