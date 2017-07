Praha - Již na svou osmou Tour de France odletěl dnes cyklista Roman Kreuziger. Až se v sobotu postaví na start úvodní časovky v Düsseldorfu, dotáhne se v tomto ohledu na dosavadní české rekordmany Jána Svoradu a Pavla Padrnose. Na podobná maxima však jednatřicetiletý závodník stáje Orica-Scott nehledí, do hlavy je pustí teprve až jednou ukončí kariéru. Na "Starou dámu" se především těší a očekává zajímavý závod.

"Dalo by se říct, že je to už rutina, když je to osmá Tour. Je to určitě jiné než při premiéře. Když jsem odjížděl jako nováček, bylo to odlišné. Teď vím, co mohu čekat. Na druhou stranu - každá Tour je jiná. Nedá se to naplánovat. Letos bude navíc i tím startem v Německu specifická, v Německu jde cyklistika hodně nahoru po období úpadku. Může to být hodně zajímavé," řekl Kreuziger při setkání s novináři.

Rekordní český zápis ho nechává v klidu. "Nepočítám, že bych chtěl v blízké budoucnosti končit. Jednou, až to přijde, tak třeba si řeknu, že jsem byl možná desetkrát na Tour. Teď si na statistiky nehraju. Ten závod je každopádně strašně stresující, ale má neuvěřitelnou atmosféru," prohlásil Kreuziger.

Letošní 104. ročník označil složením jednotlivých etap za pestrý. Očekává, že mezi jezdci budou malé rozestupy. "Lidi budou blízko kolem sebe. Je tam deset sprinterských etap a vyloženě horské etapy jsou čtyři. V programu není dlouhá časovka. Bude to o dnech, aby v horách byly dobré nohy. A nelze opomínat etapy bez označení horské, které bývají mnohdy horší. Střední etapy bývají nervózní, je to nahoru dolů. A když to chce někdo znepříjemnit, je to hodně úmorné. Divácky to bude hodně zajímavé," předpověděl Kreuziger.

Respekt má před 9. etapou, která z Nantua do Chambéry měří přes 180 kilometrů. "Z té mám trošku strach. Mám k ní velký respekt. Jsou tam totiž tři dlouhé těžké desetiprocentní kopce, s tím, že každý bude čtyřicet minut až hodinu, mezi tím jsou ještě vlny. A je to den před volnem. Každý tam bude chtít nechat maximum. Tour to rozdělí na dvě části. Kdo bude mít super formu od začátku, tady se bude chtít ukázat," tuší Kreuziger.

Jako ostřílenému borci mu v devítičlenném týmu připadla role kapitána, jež s sebou nese velkou odpovědnost. V závodě může řešit zásadní kroky. "Kolikrát vysílačky nefungují perfektně; stáhnu se k autu a řeším věci se sportovním ředitelem, někdy musím vzít rozhodnutí na sebe. Na kapitánovi jsou důležitá rozhodnutí, tým v něho má důvěru. Pokud se to tak rozhodne, ostatní toho kluka akceptují a ten člověk řídí tým na silnici. Ale není to pro mě nová role, už třeba v Liquigasu, kde to nebylo rozdělené, jsem rád řekl svůj názor. A také ho prosadil," podotkl Kreuziger.

S věkem a zkušenostmi umí odhadnout situaci, co se může stát. Přesto se musí držet neustále na pozoru. "Každý rok se tratě mění. Jsme na otevřených silnicích, kde se může stát něco nepředvídatelného. Je třeba být pořád ve střehu. Hodně se to navíc všechno vyrovnalo a rozhodují maličkosti. Je to hodně stresující. A kapitán na silnici nesmí zaváhat," zdůraznil Kreuziger.

Za týmové lídry byli označeni Brit Simon Yates a Kolumbijec Esteban Chaves. "Pokud pojedou dobře v prvních dnech, vše se obětuje jim. Ale je to nevyzpytatelné. Já jsem jako záloha, kdyby se jim něco stalo. Chaves si z nás dělá srandu, že jsem kapitán do hor a Haymanovi říká, že je boss do středních etap a rovin. Mathew má zkušenosti z klasik a ví, jak se pohybovat na větru. Uklidní lidi a ví, kdy být vpředu," řekl Kreuziger.