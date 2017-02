Praha - Ministerstvo kultury (MK) prohlásilo za kulturní památku funkcionalistickou vilu v Praze na Petřinách, kterou její majitel plánoval zbourat. Na jejím místě chce stavět nový dům. Proti rozhodnutí památkového odboru ministerstva se podle informací ČTK odvolal. Ministerstvo ani majitel nechtějí informace ČTK komentovat, rozhodnutí ještě není pravomocné.

Loni v listopadu vlastník na protest proti jednání úřadů zahalil dům do černé plachty. Pokud by byl dům umístěním plachty poškozen, hrozí majiteli pokuta od památkářů.

"Ve věci jsme rozhodnutí vydali, není ovšem pravomocné, protože účastník řízení se proti tomuto rozhodnutí odvolal. Rozklad bude řešit druhá instance a verdikt vynese ministr kultury po přezkumu rozhodnutí rozkladovou komisí," řekla ČTK mluvčí ministerstva Simona Cigánková.

"Ještě nebylo pravomocně rozhodnuto, do té doby se majitel nebude vyjadřovat, až bude, vydá tiskové prohlášení," řekl dnes ČTK mediální zástupce vlastníka domu Michal Donath.

Činžovní vila v ulici Na Petřinách z roku 1939 je podle některých pramenů připisována architektovi Pavlu Simonovovi. "Ve stavebním povolení je jako autor a pověřený stavitel uveden architekt Václav Všetička, uvedl Donath.

Současný majitel ji chce nahradit novostavbou a loni mu Praha 6 povolila její demolici. V té době nebyla vila památkově chráněná. Místní obyvatelé s tím ale nesouhlasili a vyzvali politiky k záchraně vily. Majitel údajně loni v červnu při jednání zastupitelstva vyzval radnici Prahy 6, aby vilu koupila. Mluvčí radnice Martin Churavý tehdy ČTK řekl, že tak radnice neučiní. Donath dnes uvedl, že majitel výzvu radnici ke koupi vily neučinil. Zastupitel Prahy 6 za Stranu zelených Antonín Nechvátal loni podal na ministerstvo kultury návrh na prohlášení vily za kulturní památku.

V listopadu zahalil vlastník dům do černé plachty, chtěl tak prý protestovat proti jednání úřadů, kdy jeden povolil dům odstranit a jiný podle něj pokusem o prohlášení za památku omezuje jeho vlastnická práva. V případě, že je nemovitost kulturní památkou, nelze ji zbourat.

Podle magistrátu zahalením domu poškodil vilu a porušil zákon o památkové péči. V době, kdy ministerstvo rozhoduje o případné památkové ochraně objektu, musí se majitel k němu chovat tak, jako kdyby ji už požíval. To majitel podle památkářů nedodržel. Podle zákona o státní památkové péči navíc musel záměr, že chce na dům plachtu umístit, úřadům oznámit. Podle Donatha tak majitel domu učinil. Ředitel odboru památkové péče pražského magistrátu Jiří Skalický dnes ČTK sdělil, že odbor nařídil vlastníkovi zpřístupnění domu, aby mohlo být prověřeno, zda byla nemovitost umístěním plachty poškozena.

Podle dřívějšího vyjádření Skalického "instalací nosného systému z ocelových lan, hmoždinek zavrtaných a zapuštěných do fasády, do nich osazených háků a z vypínacích zařízení došlo k destruktivnímu zásahu do fasády objektu, jejímu narušení a následné degradaci". Skalický také dříve uvedl, že jde o vilu značné architektonické hodnoty a žádoucí by bylo její zachování. Dům ale nestojí v památkové zóně a nebyl v době podání žádosti o demolici kulturní památkou, proto proti jejímu odstranění nebylo možné uplatnit námitky podle zákona o památkové péči.