Praha - Poprvé v historii české fotbalové ligy došlo po konzultaci s videorozhodčím ke zrušení gólu. Sudí Zbyněk Proske po zhlédnutí opakovaných záběrů neuznal kvůli ofsajdu vedoucí branku slávistického útočníka Milana Škody v úvodu dnešního vršovického derby s Bohemians 1905. Červenobílí i tak zvítězili 1:0.

"Že se to stane zrovna mně, je pech. Koukal jsem na to a nejsem si jistý, že by to byl tak vyložený ofsajd, že by to musel takhle zkoumat a neuznat," řekl novinářům Škoda. "Myslím, že je to spíš proti fotbalu než pro fotbal. Jde o to, jaká branka se neuzná. Tohle mi přišlo zbytečné, jsou horší situace, kde by neměl být uznaný gól," dodal.

Na konci osmé minuty rozehrál slávista Josef Hušbauer přímý kop, na který si naběhl Škoda, po jeho hlavičce se míč lehce odrazil od spoluhráče Tomáše Součka a domácí kanonýr z dorážky dostal míč do sítě.

Domácí už slavili vedení 1:0 a ani hosté proti inkasované brance nijak neprotestovali, ale sudí Proske dostal od videorozhodčího Miroslava Zelinky informaci, že šlo zřejmě o ofsajd.

Hraniční bylo už Škodovo postavení při hlavičce po Hušbauerově centru a navíc při gólové střele stínil v ofsajdu hostujícímu brankáři Tomáši Fryštákovi domácí Souček. Proske se tak rozhodl celou situaci přezkoumat na obrazovce vedle hřiště a po necelých třech minutách gól odvolal.

"Jediné, co vím, že Milan střílel. Já byl před gólmanem, snažil jsem se, aby mě Milan netrefil. Co se týče gólmana, nechtěl jsem mu to znepříjemnit. Vyhodnotilo se to takhle, tak snad správně," řekl Souček O2 TV Sport.

"Z mého pohledu to bylo velmi nepřehledné. Bylo tam přede mnou několik hráčů, jak našich, tak soupeře. Měl jsem zakrytý výhled, prakticky jsem střelu neviděl," řekl Fryšták. "Je dobře, že tu je video. Když si vzpomenu zpětně, tak s Baníkem i v Karviné jsme dostali gól z ofsajdu," dodal.

Hráči nejprve neměli tušení, proč se nehraje. "Byli jsme víceméně smířeni, že prohráváme. My na lavičce jsme ani nevěděli, že něco rozhodčí zkoumají. Najednou po třech minutách to odvolal. Je vidět, že je to ku prospěchu věci. Kdyby video nebylo, prohrávali bychom a zápas by vypadal úplně jinak," řekl záložník Bohemians David Bartek, který střídal později.

Oba trenéři video vítají. "Vždy jsem říkal, že jsem zastánce této technologie a byl jsem za to odměněn tím, že rozhodčí po zhlédnutí gól neuznali. Už v generálce s Ružomberokem se rozhodčí podívali a v 90. minutě neuznali soupeři gól na 1:1. Kdyby to bylo už na podzim, třeba bychom nedostali gól od Baníku. Tentokrát to bylo pro nás plus, příště to může být mínus," řekl kouč Bohemians Martin Hašek starší.

"Měl jsem informace od pomezního, že se přezkoumává ofsajdové postavení. Teď se to rozhodlo v náš neprospěch, ale je dobře, že video je a těmto situacím se zabraňuje," dodal kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

K odvolání gólu došlo ve třetím utkání české ligy, v němž pomáhá videorozhodčí. Premiéru měl na konci podzimu v zápase Sparty s Mladou Boleslaví a hned v úvodu nová technologie pomohla potvrdit, že při vedoucím gólu domácích přešel míč čáru. Podruhé bylo video nasazeno v úvodním jarním kole opět na Letné, tentokrát v utkání s Libercem.