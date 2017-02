Vídeň - Předseda Evropské komise by mohl být napříště volen přímo, komise by se ale měla zmenšit až o polovinu a část unijních pravomocí je vhodné vrátit na národní úroveň. Ve Vídni to dnes navrhl šéf diplomacie Rakouska, které bude Evropské unii předsedat ve druhém pololetí 2018. Cílem Sebastiana Kurze je zefektivnit, zeštíhlit a zdemokratizovat EU.

Rakousko bude předsedat Radě Evropské unie v době, kdy se očekává konec jednání o odchodu Británie z EU. Podle Kurze mají zbývající členové využít této příležitosti ke změně kursu. Podporu pro své návrhy začne lidovecký politik hledat od dubna během cest po evropských metropolích. V době předsednictví Rakouska pak plánuje velkou konferenci jako završení svých reformních snah.

"EU je příliš slabá ve velkých otázkách a příliš dominantní v méně významných oblastech," řekl podle agentury APA. "Více Evropy" by si přál v zahraniční a bezpečnostní politice, například vytvářením společných pohraničních oddílů nebo zásahových jednotek pro krize mimo EU. Předseda Evropské komise by mohl být v budoucnu volen přímo, aby se posílila jeho role.

V ekonomické sféře požaduje Kurz naopak větší deregulaci a návrat pravomocí členským státům. Kritizoval i unijní "zásahy do zdravotní politiky". Jako příklad zmínil otázky označování cigaret a řidičských průkazů pro diabetiky, které se podle něj dají lépe řešit na národní úrovni.

Evropskou komisi by Kurz zmenšil o třetinu až polovinu, aby bruselské úřady napříště neprodukovaly tolik nadbytečných regulací. Unijní právní předpisy by také nadále schvaloval jen na časově omezenou dobu. Každé nové nařízení by podle něj mělo doprovázet zrušení dvou starých.

Kurz rovněž znovu odmítl představy o evropské sociální unii a naopak podpořil omezení vyplácení sociálních dávek do jiných států EU. Vídeň stejně jako Berlín zvažuje snížení přídavků na děti cizinců, kteří sice v Rakousku a Německu pracují, jejich rodiny však zůstávají v jejich zemi původu, kde jsou životní náklady nižší. Pokud by se Vídeň či Berlín k takovému kroku rozhodly, mělo by to dopad i na české občany.

Kurzovy návrhy již podpořil jeho spolustraník a ministr životního prostředí Andrä Rupprechter a také rakouské Sdružení průmyslníků (IV). Představitel opozičních Svobodných Harald Vilimsky prohlásil, že Kurz převzal některé jejich požadavky. Ministr ale prý zůstává u halasných vizí, konkrétní výsledky u něj Vilimsky nevidí.