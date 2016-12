Praha - V Česku se rodí méně vícerčat než dřív. Loni přišlo na svět 1630 dvojčat a trojčat. Na tisíc porodů tak připadá 15 narození více dětí naráz, v roce 2010 to bylo 21. Vyplývá to z údajů demografické příručky Českého statistického úřadu. Podle ní se od poloviny minulého století narodilo v České republice celkem 21 čtyřčat a jedna paterčata.

Loni se narodilo třináct trojčat a 1617 dvojčat. Čtyřčata přišla v Česku na svět naposledy v roce 2003. Jediná česká paterčata se narodila o deset let později. Od roku 2000 přišlo v ČR na svět celkem pět čtyřčat a jedna paterčata.

Nejvíc trojčat se za posledního čtvrtstoletí narodilo v roce 1997, a to 35. Nejvíc dvojčat naopak přišlo na svět v roce 2010, bylo jich 2446. Čtyři čtyřčata za jediný rok evidovali statistici v roce 1974. Byl to vůbec nejsilnější ročník generace takzvaných Husákových dětí ze 70. let. Podle statistik se odehrálo 193.518 porodů.

Porodní boom zažilo Česko ale i v poválečných letech. V roce 1950 bylo 189.391 porodů. Při 21 z nich se narodila trojčata, při 2222 pak dvojčata. V tomto století porodní vlna vrcholila v roce 2009, statistici zaznamenali 116.210 porodů.

Vícečetných porodů začalo přibývat po roce 1995. Do té doby jich od poloviny minulého století na tisíc narození připadalo mezi devíti až 12. Nejvyšší podíl byl v letech 2009 a 2010, a to 21 vícerčat na tisícovku porodů. Od té doby počet klesá.

Za vyšším počtem vícerčat byly problémy s plodností. Víc dětí se často rodilo po umělém oplodnění. V posledních letech se pravidla ale upravila, lékaři při zákroku zavádějí do těla žen méně oplodněných vajíček.

Od dubna 2012 platí v Česku zákon, který změnil financování umělého oplodnění. Zdravotní pojišťovny hradí čtyři pokusy, pokud se v prvních dvou použije jen jedno embryo. Dál se ale hradí i tři pokusy, když se zavede víc embryí.

Českomoravská asociace klubů dvojčat a vícerčat si před časem stěžovala na to, že stát podporuje rodiny s dvojčaty a trojčaty méně než rodiny s dvěma či třemi dětmi, které přišly na svět pár let po sobě. Dává jim výrazně méně peněz v příspěvcích, částky se mohou lišit o desetitisíce až statisíce, uvedla už dřív asociace. Na vícerčata je jedna rodičovská, u ostatních sourozenců je na každého zvlášť.

Počet porodů vícerčat a porody vícerčat na tisícovku porodů v Česku ve vybraných letech:

Rok Porody vícerčat Porody vícerčat na 1000 porodů 1950 2243 12 1970 1425 10 1990 1168 9 2000 1391 15 2001 1538 17 2002 1523 17 2003 1606 17 2004 1832 19 2005 1939 19 2006 2130 20 2007 2320 21 2008 2397 20 2009 2392 21 2010 2458 21 2011 2059 19 2012 1995 19 2013 1792 17 2014 1694 16 2015 1630 15

Zdroj: Český statistický úřad, demografická příručka