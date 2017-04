Americký viceprezident Mike Pence přiletěl do Jižní Koreje. Na snímku je se svou manželkou Karen.

Americký viceprezident Mike Pence přiletěl do Jižní Koreje. Na snímku je se svou manželkou Karen. ČTK/AP/Lee Jin-man

Soul - Americký viceprezident Mike Pence dnes přiletěl do Jižní Koreje, která je první zastávkou na jeho desetidenní cestě po Asii a Tichomoří. Je očekáván také v Japonsku, Indonésii, Austrálii a v americkém ostrovním státu Havaj. Do Soulu dorazil Pence těsně před tím, než Severní Korea provedla další test zatím neupřesněné rakety. Ten ale podle dostupných informací skončil neúspěšně. Američané zatím nejnovější severokorejskou zbrojní zkoušku oficiálně nekomentovali.

Viceprezident podle agentury AP na úvod návštěvy položil věnec na soulském Národním hřbitově. Předpokládá se, že se dnes mimo jiné připojí k velikonoční bohoslužbě amerických a jihokorejských vojáků.

Pence do Asii zamířil v době, kdy nový americký prezident Donald Trump přitvrdil postoj vůči KLDR. Šéf Bílého domu novinářům tento týden řekl, že "Severní Korea je problém, o který bude postaráno." Opakovaně také prohlásil, že pokud hlavní severokorejský obchodní partner - Čína - nebude ochoten vyvinout na KLDR dostatečný tlak, pak by USA mohly vzít záležitosti do vlastních rukou.