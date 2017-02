Brusel - Evropské turné amerického viceprezidenta Mikea Pence dnes pokračuje v Bruselu. Vrcholný zástupce USA se sejde s představiteli Evropské unie a Severoatlantické aliance a pravděpodobně Evropu znovu ujistí o trvajícím odhodlání Spojených států dodržet své závazky vůči evropským spojencům.

Evropské členy NATO, kteří jsou z velké části také členy EU, totiž znepokojila prohlášení nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten alianci označil za zastaralou a naznačil, že by USA nemusely splnit své závazky vůči těm jejím členům, kteří sami na svou obranu vydávají málo. Panují také nejasnosti ohledně Trumpova přístupu k Rusku, které evropští spojenci vnímají jako bezpečnostní riziko.

Pence, který se v minulých dnech v Mnichově zúčastnil rozsáhlé bezpečnostní konference, ale Evropany ujišťuje, že pro Spojené státy je transatlantická vazba významná a že NATO je jejím základem. Podobně se o několik dní dříve v Bruselu vyjádřil i nový americký ministr obrany James Mattis.

Oba také zdůrazňují, že kvůli změněnému bezpečnostnímu prostředí by evropské země a Kanada měly urychleně začít do své obrany více investovat, ideálně doporučená dvě procenta hrubého domácího produktu.

Zatímco v hlavních městech se tato slova setkala většinou s pochopením, podle šéfa Evropské komise Jeana-Claudea Junckera by Evropa neměla před takovými požadavky ustupovat a do bezpečnostních výdajů by také měla započítávat peníze vynakládané na humanitární a rozvojovou pomoc.

Pence je v Bruselu od neděle, jednal už s belgickým premiérem Charlesem Michelem. Dnes se sejde se šéfem Evropské rady Donaldem Tuskem, s Junckerem a s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem.