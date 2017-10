Plzeň - Přes 100 lidí se dnes v Plzni svezlo v elektromobilu Link & Go bez řidiče, který představila česká inženýringová firma MBtech na dni otevřených dveří. Jde o první českou prezentaci prototypu z dílen francouzského koncernu AKKA Technologies, pod nějž MBtech patří. MBtech má v v Plzni, Praze a v Mladé Boleslavi 500 lidí, hlavně inženýrů a konstruktérů, řekl ČTK mluvčí MBtechu Andrej Bančanský.

Jízdy pro veřejnost se dnes uskutečnily v areálu firmy v průmyslovém parku, tedy mimo běžný silniční provoz. "Vůz vymysleli v AKKA. Je to napůl demonstrátor a napůl prototyp, aby se na něm vývojáři naučili a zdokonalili v technologiích samořiditelných vozidel a elektrického pohonu," uvedl mluvčí. Link & Go nepůjde do sériové výroby, ale prvky vozu budou využitelné v budoucnu pro klienty AKKA respektive MBtechu. "Je to taková nabídka, že to AKKA umí postavit, seřídit a provozovat," dodal Bančanský. MBtech a AKKA přímo spolupracují, například na elektrických pohonech a autonomním řízení, což jsou trendy v automobilovém průmyslu. "Vůz Link & Go je pro inženýry vzor, který už je odzkoušený a funguje jako prototyp," řekl mluvčí.

Jde o inteligentní elektromobil futuristického designu určený pro úspornou městskou a příměstskou dopravu, schopný plně autonomní jízdy a reakce na okolní dění. "Veřejnosti jsme přiblížili, jaké to je používat vůz, který se sám řídí a parkuje," uvedl ředitel obchodu a marketingu MBtech Martin Jiroušek. Podnik se tak chtěl představit jako místo, kde vznikají zajímavé nápady a projekty, a motivovat specialisty i absolventy technických škol. Lidé si mohli prohlédnout vývojové centrum a diskutovali s odborníky o budoucnosti mobility.

MBtech, největší česká inženýringová firma z oblasti automotive, se zabývá konstrukcí všech typů motorů do osobních i nákladních vozů, vývojem převodovek, pohonů, špičkovými technologiemi z oblasti elektrotechniky vozů, integrací pohonů do letecké, železniční, zemědělské, zahradní a stavební techniky. Navrhuje koncepty, konstrukce, výpočty, provádí testy a vyrábí prototypové díly. Koncern AKKA Technologies má 13.000 inženýrů a konzultantů v 70 pobočkách 20 zemí. Je majoritním vlastníkem MBtechu, zbytek drží německý koncern Daimler.

Zájemci o svezení se museli předem registrovat, zájem byl veliký. Vůz se ve středu představí v Praze, kde se přihlásila také zhruba stovka lidí. Do jednoho vozu se vejdou tři lidé plus zástupce firmy MBtech, který seděl na místě řidiče. Přední sedačky se mohou otáčet do protisměru.