Praha - Více než polovina Čechů vstává do práce ráno před 06:00. V porovnání se světem je takto časné vstávání v tuzemsku více časté. Podobné je to například i na Slovensku. Vyplývá to z průzkumu společnosti Profesia.cz.

Mezi 06:00 a 07:00 vstává v Česku pětina lidí a mezi 07:00 a 8:00 je to 14 procent. Spánku déle než do 08:00 si dopřává pravidelně šest procent respondentů. Zbývajících šest procent pak uvedlo, že si pracovní dobu určují sami, takže do práce nevstávají.

"Velmi nás překvapilo, kolik lidí vstává před šestou hodinou ranní, protože začátek pracovní doby se v posledních letech přesunuje spíše na pozdější hodiny. Je ale pravda, že i když se zvláště ve větších městech pracuje často od 08:00 nebo 09:00, řada lidí vstává brzy, protože se ráno potřebují postarat o děti nebo vyvenčit psa. Řada lidí vstává kvůli svým zájmům - jdou si zacvičit nebo zaběhat, projevuje se i nový fenomén, že oželí delší spánek kvůli virtuální zábavě," uvedla ředitelka Profesie Zuzana Lincová.

I když časné vstávání není ve světě tak obvyklé, často jej ve svých životopisech podle Lincové zmiňují úspěšní lidé. Často píší, že vstávají před šestou hodinou ranní a sportují nebo se věnují jiné činnosti, na kterou přes den nezbývá čas.