Praha - Téměř 60 procent obchodníků v Česku není připraveno na zavedení elektronické evidence tržeb (EET) od 1. března. Tzv. autentizační údaje si do dnešního dne vyzvedlo zhruba 106.500 maloobchodníků a velkoobchodníků z celkového čtvrt milionu. Přibližně 145.000 obchodníků tak nechává zavedení EET na poslední chvíli. Podle prodejců pokladních systémů je na vině neznalost podnikatelů i přístup Finanční správy, která vydala pozdě zpřesňující pravidla. Do startu druhé fáze EET zbývají dva pracovní dny. Finanční správa již dříve uvedla, že u druhé vlny nebude její přístup tak benevolentní, jako u první vlny.

"Odhadujeme, že na EET je kompletně připraveno asi 20 procent prodejen," uvedl Roman Mazák, předseda Družstva CBA, které sdružuje 950 prodejen. Čtyřicítka vlastních či franšízových obchodů sítě podle něho na EET přejde bez problémů.

Připraveno na EET je zhruba 2900 družstevních obchodů COOP a většina prodejen data již zasílá. Skupina investovala do pokladních systémů již dříve, nyní šlo hlavně o úpravu software. "Kdybychom měli stanovit náklady, tak se v čase jednalo o zhruba 70.000 Kč na pokladní místo," uvedl mluvčí skupiny Lukáš Němčík.

Podle obchodního ředitele společnosti Bizerba Martina Dvořáka není části podnikatelů jasné, co musí udělat pro to, aby splnili všechny podmínky týkající se EET. "V praxi se často setkáváme s podnikateli, kteří si myslí, že objednání pokladního systému zahrnuje nejenom samotnou instalaci, ale právě i vyzvednutí autentizačních údajů. Když přijede technik pokladnu nainstalovat, bývají podnikatelé velmi překvapeni, že tomu tak není," řekl Dvořák. To je podle něj důvod tak vysokého počtu obchodníků, kteří si autentizačních údaje nevyzvedli.

Prodejci pokladen si stěžují, že chybí výklad zákona pro některé situace. Například podle provozního ředitele Storyous Petra Filipce není jasné, co evidovat jako výrobu, která EET ve druhé vlně nepodléhá, a co jako prodej.

"Je až neuvěřitelné, že se to děje znovu - identický scénář jako týden před první fází. Ze strany Finanční správy po celou dobu slyšíme apely na podnikatele, aby přípravu na EET řešili včas. O to ironičtější je, že směrem k vývojářům tato instituce vydá zpřesňující pravidla až těsně před startem druhé fáze," dodal Michal Wantulok z firmy Dotykačka.

Velké řetězce s přechodem na EET problémy nemají, i ty ale řeší nejasnosti. "Potýkáme se s nejednoznačným výkladem zákona, nesouladem s metodickými pokyny - například označení provozovny na webových stránkách i v případě, že na webu nelze zboží zakoupit a je zde pouze prezentováno," uvedl mluvčí dm drogerie Jiří Peroutka. Obchody dm drogerie spustily EET ve středu.

Na EET se připravují i vietnamští prodejci, podle provozovatele pokladního systému Markeeta Hynka Pášmy je poptávka z jejich strany značná. "Celý náš produkt jsme kompletně přeložili, ve vietnamštině tedy nabízíme pokladny, administrační webové rozhraní i celou dokumentaci," uvedl.

Do EET se zapojí i 37.000 on-line prodejců. Např. módní e-shop Vemzu.cz vyčíslil náklady na přípravu v řádech desítek tisíc korun. "Problémy zatím neregistrujeme. Abychom lidem zpříjemnili nákupní proces a zbytečně je nemátli, v e-mailu s potvrzením objednávky nabídneme link na EET účtenky, kde budou všechny kódy a náležitosti," uvedl majitel e-shopu Michal Do Viet Anh.

Autentizačními údaji se rozumí přihlašovací údaje na portálu správce daně, které jsou primárně tvořeny uživatelským jménem a heslem. Finanční správa dlouhodobě apeluje na podnikatele, aby si je vyzvedli co nejdříve. Od poloviny února jsou na územních pracovištích FÚ rozšířené úřední hodiny. Podnikatelé mohou získat všechny informace na webu etrzby.cz