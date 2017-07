Drahonice (Lounsko) - Věznice v Drahonicích na Lounsku se znovu otvírá. Kapacita je 194 míst. Prvních 32 žen projde bránou areálu 12. července. Podmínky budou mít odsouzené v obnovené věznici lepší než jinde. Novinářům prostor představila Vězeňská služba ČR.

Otevření Drahonic souvisí s přeplněností věznic v ČR. "Jsme na stavu téměř 23.000 vězněných osob. Za ty čtyři roky po amnestii prezidenta republiky se naše věznice naplnily na předchozí stavy," řekl ředitel vězeňské služby Petr Dohnal. Právě po amnestii v dubnu 2013 se areál v Drahonicích u Lubence jako jediný v ČR zavřel. Stát se ho poté pokoušel několikrát neúspěšně prodat.

V roce 2015, v době vrcholící migrační krize, prostory nabídla vězeňská služba ministerstvu vnitra, které v něm zřídilo uprchlické zařízení. To v objektu fungovalo více než rok a ke konci loňského roku se objekt vrátil vězeňské službě.

V Drahonicích v minulosti bývali umístěni muži, kteří si odpykávali tresty za lehčí trestné činy. Kvůli rostoucímu počtu odsouzených žen se rozhodlo, že nově to bude ženská věznice. Přemístěno sem bude nejprve 32 odsouzených ze Světlé nad Sázavou. "Aktuálně je kolem 1500 odsouzených žen, prostor pro ně nemáme, proto jsme se rozhodli, že tady budou ženy," uvedl Dohnal. Věznice už ale nebude samostatná, spadá pod věznici Nové Sedlo, které je zhruba 33 kilometrů od Drahonic.

Kapacita se významně snížila, a to z původních zhruba 250 na nynějších 194. "Chtěli jsme respektovat požadavky na čtyři metry čtvereční, které zde bude mít k dispozici každá žena," uvedl Dohnal. Jinde musí odsouzeným stačit většinou tři metry čtvereční. Cely jsou v Drahonicích po osmi, v jiných věznicích je to až deset lidí. Plně obsazena bude věznice až poté, co začne fungovat v areálu kuchyň a jídelna. Zatím se bude odsouzeným jídlo dovážet z Nového Sedla.

Vězeňská služba předpokládá, že odsouzené budou pracovat, a to jak u firem, tak u obcí. To vítá i starosta nedalekého Lubence Jiří Chaloupecký. "Spolupráce s věznicí byla vždy dobrá, proto její otevření vítáme. Získáme nová pracovní místa, zakázky budou mít služby, zásobování," řekl Chaloupecký. V Drahonicích vzniklo 106 pracovních míst.

Náklady na opravy přesáhly devět milionů korun. Na rekonstrukci se podílelo 200 odsouzených, díky čemuž vězeňská služba ušetřila přes milion korun. "Čas tady ubíhá rychleji než ve věznici," řekl odsouzený Josef Provazník, který bude při dalších opravách nadále pomáhat.

Nárůst počtu vězňů se zmírnil, přeplněnost věznic však trvá

V českých věznicích bylo ke konci června o 1831 odsouzených a obviněných více, než kolik by jich byly vězeňské areály schopny pojmout za dodržení optimálních ubytovacích podmínek. Nárůst počtu odsouzených za mřížemi se sice v posledních měsících zmírnil, jenže říjnové zredukování typů věznic ze čtyř na dva zřejmě situaci s přeplněností opět zhorší. Na dotazy ČTK to v souvislosti s znovuotevřením drahonické věznice uvedlo ministerstvo spravedlnosti.

Přeplněnost věznic je dlouhodobým problémem, který v posledních letech pomohla výrazněji řešit pouze prezidentská amnestie z roku 2013. Koncem letošního června bylo za mřížemi 22.749 lidí. Každý z vězňů by měl mít v ideálním případě k dispozici čtyři metry čtvereční životního prostoru, což by ale představovalo jen 20.918 míst. Kvůli nedostatečným ubytovacím kapacitám musí Vězeňská služba pracovat s třemi čtverečními metry pro jednoho vězně.

Nápor na věznice momentálně polevil, avšak jen částečně. "Nárůst počtu odsouzených ve výkonu trestu se v posledních měsících zmírnil, ovšem nelze jednoznačně specifikovat faktory, které na to měly vliv," uvedl náměstek ministra spravedlnosti pro vězeňství Vladimír Zimmel.

Přeplněnost věznic lze podle ministerstva z krátkodobého hlediska řešit především zprovozňováním nových areálů či přestavbou stávajících objektů. Proto se nyní otevírá ženská věznice v Drahonicích. Vězeňská služba připravuje také rozšíření objektu ve věznici v Poštorné a start tzv. otevřené věznice v Jiřicích.

Ministerstvo připouští, že práce s vězni je kvůli jejich vysokému počtu ztížená. Vedle chybějících ubytovacích kapacit v tomto směru označuje za hlavní problém nízký počet vychovatelů, sociálních pracovníků nebo psychologů na příliš mnoho vězňů. Vězeňské službě však chybí i dozorci. Tabulkových míst pro příslušníky i občanské zaměstnance není podle bezpečnostního sboru dostatek.

Největší problémy s přeplněním mají věznice s dozorem a s ostrahou, v dohledu a ve zvýšené ostraze tak značné problémy nejsou. Od října se situace změní poté, co se stávající čtyři typy věznic zredukují na dva. Změna má přispět k účinnější práci s vězni, a tím i ke snížení recidivy. Zpočátku však zkomplikuje již tak dost napjaté ubytovávání. odsouzených "V okamžiku změny se situace zhorší, ovšem jen krátkodobě, než se podaří znovu vybalancovat rozložení ubytovacích kapacit. Z dlouhodobého hlediska by to pak nemělo mít na naplnění kapacity vliv," předpokládá ministerstvo.

Vývoj počtu vězňů v českých věznicích:

Rok 2014 (k 31. 12.) 2015 (k 31.12.) 2016 (k 31. 12.) 2017 (k 26. 6.) Celkový počet vězňů 18.658 20.866 22.502 22.749 Optimální kapacita věznic * 20.020 20.782 20.754 20.918 Maximální kapacita věznic ** 23.231 23.993 23.891 24.005

* 4 m2 / osoba

** 3 m2 / osoba

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR