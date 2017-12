Praha - Vězeňská služba plánuje postavit novou věznici pro 800 mužů na bývalém letišti Všechov u Tábora. Areál, který je v majetku státu, už získala. Stavbu by chtěla dokončit do čtyř let. Na setkání s novináři to dnes uvedl šéf bezpečnostního sboru Petr Dohnal. Vybudování věznice tzv. na zelené louce by se v novodobé historii českého vězeňství uskutečnilo vůbec poprvé. Táborský starosta Jiří Fišer (Tábor 2020) zdůraznil, že případnou stavbu by museli odsouhlasit zastupitelé města.

Bezpečnostní sbor měl v jihočeském regionu původně vytipovanou jinou plochu poblíž Českých Budějovic, nakonec ale volba padla na Všechov - především proto, že Vězeňská služba prostor dostala zadarmo, protože byl v majetku státu. "Přibližně před měsícem jsme plochu získali do užívání od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Náklady tak budou o stovky milionů nižší," řekl Dohnal.

Vězeňská služba následně upřesnila, že pozemek získalo bezúplatným převodem od ministerstva obrany, které jej nabízelo na webu ÚZSVM.

Se záměrem musí souhlasit vláda. Dohnal předpokládá, že v příštím roce by na projekt mohl získat peníze a v roce 2019 by se pak mohlo začít stavět. Vzniknout by měla věznice s mírnějším režimem.

Podle táborského starosty není rozhodnutí o výstavbě věznice definitivní. Radnice by nejprve musela změnit územní plán. "Je to dlouhodobý proces, který může trvat přibližně tři roky. Hlavně záleží na tom, jaký názor na projekt budou mít zastupitelé," uvedl Fišer.

České věznice jsou nyní naplněny zhruba na 106 procent, a Vězeňská služba tak stále hledá možnosti, jak kapacitně nedostačujícím zařízením ulevit. Vedle rozšiřování možností ubytování ve stávajících areálech se proto nyní se souhlasem ministra spravedlnosti rozhodla i pro výstavbu zcela nového objektu.

Bezpečnostní sbor hledal podle Dohnala vhodnou lokalitu v jižních Čechách, protože tam prozatím žádná věznice pro výkon trestu nestojí. Vězeňská služba chce totiž v budoucnu umísťovat vězně do krajů, odkud pocházejí, aby je mohly snáze navštěvovat jejich rodiny.

Bývalé vojenské záložní letiště ve Všechově bylo v minulosti evidováno jako nepotřebný armádní majetek. Není v provozu a lidé jej využívají pro rekreační účely - například pro jízdu na inline bruslích.

V českých věznicích je podle aktuálních statistik 22.387 lidí, z toho 20.106 odsouzených. Zbytek uvězněných tvoří vazebně stíhaní a chovanci detenčních ústavů. Zatímco počátkem letošního roku počet vězňů ve shodě s předchozími lety výrazně narůstal, v létě se růst zastavil a od té doby počet vězňů stagnuje. "Chci být optimista, že nám tento stav nějakou dobu vydrží," podotkl Dohnal, který připomněl, že Vězeňská služba letos musela znovu zprovoznit zařízení v Drahonicích, které zakonzervovala po amnestii vyhlášené před pěti lety prezidentem Václavem Klausem.

Stagnaci počtu vězňů podle Dohnala zapříčinilo to, že poklesla trestná činnost. Doufá také, že věznicím do budoucna ulehčí elektronické náramky. "Počítám, že se budou týkat nikoliv tisíců, ale stovek případů, a i to je dobře. Člověk jinak slušný se nedostane do věznice a zůstane mu práce i rodina," podotkl.