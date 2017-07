Budapešť - Velkou cenu Maďarska formule 1 vyhrál Sebastian Vettel a před letní pauzou vede mistrovství světa o 14 bodů před Lewisem Hamiltonem z Mercedesu, který skončil až na čtvrtém místě. Vítězný double Ferrari na Hungaroringu zkompletoval Kimi Räikkönen, třetí byl Valtteri Bottas z Mercedesu.

Vettel měl sice zhruba od poloviny závodu problémy s řízením, přesto si dojel pro čtvrtý triumf v sezoně a první po čtyřech závodech. Čtyřnásobný mistr světa porazil Räikkönena o necelou sekundu. Bottas, který se díky sportovnímu gestu Hamiltona posunul v závěru na třetí místo, za vítězem zaostal o dvanáct sekund.

"Je to skvělý výsledek, a i když to možná nebylo vidět, byl to náročný závod," řekl Vettel. "Nevím, co se rozbilo. Řízení začalo ujíždět na stranu. V závěru se to vrátilo do normálu, ale i tak jsem si musel dávat pozor," doplnil.

Räikkönen byl zklamaný, protože to dlouho vypadalo, že je rychlejší než Vettel, ale předjet ho nedokázal. "Není snadné předjíždět, navíc když jde o týmového kolegu. Musíte si dávat větší pozor," prohlásil. "Sice jsme získali double, který je super pro tým, ale chtěl jsme tady vyhrát," dodal.

Krátce po startu skončil závod pro Daniela Ricciarda z Red Bullu poté, co do něj ve druhé zatáčce vrazil týmový kolega Max Verstappen. Nizozemský jezdec za zavinění kolize dostal desetivteřinovou penalizaci. "Tým se mi omluvil a řekli, že si s Maxem promluví. Mohl bych mu vynadat, ale kdyby se začal vymlouvat, akorát by z toho byl opravdový problém," uvedl Ricciardo, který na Hungaroringu ovládl páteční tréninky.

Vettel s Räikkönenem od začátku těžili z podařené kvalifikace a drželi se v čele. O vedení sice přišli po výměně gum, ale ve 43. kole ho získali zpět, když vedoucí Verstappen zajel do boxů. Nizozemský pilot se po odpykání penalizace vrátil na trať až na pátém místě a to obsadil i v konečné klasifikaci.

Ve 47. kole Bottas pustil na třetí místo Hamiltona, který ale náskok Vettela ani Räikkönena nestáhl. Výměnu navíc zkomplikovaly i problémy britského pilota s vysílačkou. "Měl jsem rychlost a byl jsem za Valtterim a nemohl jsem to týmu hlásit. Když jsem se dostal před něj, dal jsem do toho všechno, ale pak jsem se zasekl za jezdcem o kolo zpět," uvedl Hamilton.

V závěru posledního kola se pak trojnásobný šampion na oplátku nechal Bottasem předjet a umožnil mu umístit se na stupních vítězů. "Pro boj o titul mistra světa je to rána, ale když něco slíbím, tak to dodržím. Zpomalit o sedm sekund bylo těžké, protože jsme se obával Maxe Verstappena," prohlásil Hamilton, kterého však může uklidňovat statistika, že od roku 2005 vítěz maďarské Grand Prix nikdy nezískal na konci sezony titul.

Bottas gesto ocenil. "Na konci jsem měl trochu obavy, ale děkuji Lewisovi, že dodržel slib a pustil mě před sebe. Je to škoda, protože jsme měli dobrou rychlost," přidal finský pilot, který popáté za sebou skončil na stupních vítězů. Po třech druhých místech a jednom vítězství šlo však o jeho nejhorší výsledek.

Formuli nyní čeká tradiční letní přestávka a dvanáctý závod sezony, Velká cena Belgie, je na programu 27. srpna.

Velká cena Maďarska, závod MS vozů formule 1 v Budapešti:

1. Vettel (Něm./Ferrari) 1:39:46,713 (průměrná rychlost: 185,836 km/h), 2. Räikkönen (Fin./Ferrari) -0,908, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -12,462, 4. Hamilton (Brit./Mercedes) -12,885, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -13,276, 6. Alonso (Šp./McLaren) -1:11,223, 7. Sainz (Šp./Toro Rosso), 8. Pérez (Mex./Force India), 9. Ocon (Fr./Force India), 10. Vandoorne (Belg./McLaren) všichni -1 kolo.

Průběžné pořadí MS (po 11 z 20 závodů): 1. Vettel 202, 2. Hamilton 188, 3. Bottas 169, 4. Ricciardo (Austr./Red Bull) 117, 5. Räikkönen 116, 6. Verstappen 67, 7. Pérez 56, 8. Ocon 45, 9. Sainz 35, 10. Hülkenberg (Něm./Renault) 26.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 357, 2. Ferrari 318, 3. Red Bull 184, 4. Force India 101, 5. Williams 41, 6. Toro Rosso 39, 7. Haas 29, 8. Renault 26, 9. McLaren 11, 10. Sauber 5.