Sao Paulo - Velkou cenu Brazílie formule 1 vyhrál Sebastian Vettel z Ferrari a díky pátému triumfu v sezoně si upevnil druhé místo v průběžném pořadí mistrovství světa. Před Valtterim Bottasem z Mercedesu, který neudržel pole position a skončil druhý, má německý pilot před posledním závodem ročníku náskok 22 bodů.

Již jistý mistr světa Lewis Hamilton z Mercedesu odstartoval po nehodě v kvalifikaci až z boxové uličky, ale postupně se posunoval vpřed. Ve 31. kole se po zastávce vedoucí trojice Vettel, Bottas a Kimi Räikkönen v depu dokonce dostal na první místo.

Čtyřnásobný šampion, který si titul zajistil před dvěma týdny v Mexiku, zajel pro novou sadu pneumatik až ve 43. kole a na trať se vrátil na páté příčce. V 59. kole se dostal před Maxe Verstappena z Red Bullu na čtvrté místo, ale na třetího Räikkönena už nestačil.

"Byla to legrace. Připomnělo mi to moje začátky v motokárách, kde jsem také vždycky startoval jako poslední," řekl Hamilton. "Včera jsem si to sám pokazil, protože jsem měl rychlost na to, abych vyhrál. Když jsem ráno vstal, řekl jsem si, že to musím odčinit," dodal.

"Bojoval jsem o třetí místo, ale odešly mi gumy. Ale dal jsem do toho všechno a i se čtvrtým místem musím být velmi, velmi spokojený," přidal Hamilton. "Když jsou tady auta blízko u sebe, je skoro nemožné předjíždět. Hamiltona jsem se vůbec nebál, protože jsem to měl pod kontrolou," konstatoval Räikkönen.

Vettel se hned po startu posunul z druhé pozice před Bottase a bez problémů si dojel pro první vítězství od červencového triumfu ve Velké ceně Maďarska. Bottase čtyřnásobný mistr světa porazil o necelé tři sekundy. "Myslím, že jsem Valtteriho trochu překvapil a to mi hodně pomohlo," řekl Vettel.

Bottas byl z nevyužité šance zklamaný. "Startoval jsem z pole position, takže jediný cíl byl vyhrát. Proto mě hrozně mrzí, že jsem šanci promarnil už na startu," prohlásil.

Hodně emotivní Velkou cenu odjel brazilský pilot Felipe Massa, který obsadil sedmé místo. Šestatřicetiletý jezdec stáje Williams absolvoval poslední domácí závod kariéry, protože po sezoně vicemistr světa z roku 2008 z formule 1 odejde.

Po závodě se dokonce s fanoušky rozloučil ze stupňů vítězů se synem po boku. "Mám slzy na krajíčku. Díky moc za všechnu tu podporu a energii, kterou jste mi dneska dali. Mám radost, že jsem z auta vymáčkl maximum," prohlásil.

Velká cena Brazílie, závod MS formule 1 v Sao Paulu:

1. Vettel (Něm./Ferrari) 1:31:26,260 (prům. rychlost: 200,733 km/h), 2. Bottas (Fin./Mercedes) -2,762, 3. Räikkönen (Fin./Ferrari) -4,600, 4. Hamilton (Brit./Mercedes) -5,468, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -32,940, 6. Ricciardo (Austr./Red Bull) -48,691, 7. Massa (Braz./Williams) -1:08,882, 8. Alonso (Šp./McLaren) -1:09,363, 9. Pérez (Mex./Force India) -1:09,500, 10. Hülkenberg (Něm./Renault) -1 kolo.

Průběžné pořadí MS (po 19 z 20 závodů): 1. Hamilton 345 b., 2. Vettel 302, 3. Bottas 280, 4. Ricciardo 200, 5. Räikkönen 193, 6. Verstappen 158, 7. Pérez 94, 8. Ocon (Fr./Force India) 83, 9. Sainz (Šp./Renault) 54, 10. Massa 42.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 625, 2. Ferrari 495, 3. Red Bull 358, 4. Force India 177, 5. Williams 82, 6. Toro Rosso 53, 7. Renault 49, 8. Haas 47, 9. McLaren 28, 10. Sauber 5.