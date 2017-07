Spielberg (Rakousko) - Německý pilot Sebastian Vettel byl i po závodě přesvědčený, že Valtterimu Bottasovi z Mercedesu pomohl k vítězství v dnešní Velké ceně Rakouska formule 1 předčasný start. Vedoucí jezdec mistrovství světa ho označil za nadlidský.

Bottasovi totiž start z pole position vyšel tak skvěle, že hned v úvodu ve Spielbergu získal značný náskok. Zabývalo se jím i vedení závodu, které ale rozhodlo, že pravidla porušena nebyla. Podle televizních statistik byl reakční čas finského pilota 0,201 sekundy.

"Měl nadlidský start a podle mě ho ulil, jsem o tom přesvědčený. Z auta to tak vypadalo, ale já o tom nerozhoduji," prohlásil Vettel. "Ale když říkám, že něčemu nevěřím, tak tomu nevěřím. Normálně je u všech reakční čas dvě desetiny a nevěřím, že dneska byli všichni pomalejší," dodal.

Vettel, který obsadil druhé místo se ztrátou 658 tisícin vteřiny, nebyl jediný, kdo byl přesvědčený o Bottasově předčasném startu. "Nevěřím, že reagoval na semafor. Vypadalo to, že start ulil, ale podle rozhodčích ne. Měl hodně velké štěstí, o tom není pochyb," přidal třetí Daniel Ricciardo z Red Bullu.

Trojnásobný mistr světa a člen vedení Mercedesu Niki Lauda naopak nechápal, proč Bottasův start vzbudil tolik emocí. "Nevím, proč to Sebastian řeší. Kdyby (Bottas) vystartoval o tisícinu sekundy dřív, Charliemu Whitingovi (ředitel závodů) se rozsvítí kontrolka. A to se nestalo, prostě zhasla světla a on vyrazil," prohlásil.