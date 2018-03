Melbourne - Německý pilot Sebastian Vettel doufá, že v nadcházející sezoně pomůže ukončit desetileté čekání stáje Ferrari na titul mistra světa ve formuli 1. Současně však zdůrazňuje, že největším favoritem je obhájce Lewis Hamilton z Mercedesu.

Posledním šampionem v barvách italské stáje se stal v roce 2007 Kimi Räikkönen. V minulé sezoně měl k titulu dobře rozjeto i Vettel, ale i když po dvanácti závodech vedl průběžné pořadí, nakonec za Hamiltonem zaostal o 46 bodů. "Mercedes je i teď favorit a my budeme spokojení, když se k němu ještě víc přiblížíme," řekl Vettel.

"Ale i tak chceme vrátit titul do Maranella. Je to i můj osobní cíl a byla by to velká satisfakce, protože Ferrari je nejslavnější tým a stáj s nejbohatší historií," přidal třicetiletý Vettel. Auto je podle něj skvěle připravené, což mu zvyšuje sebevědomí.

"Ale takhle brzy nejde předvídat, jaká bude sezona. Sice máme za sebou testy, ale ve skutečnosti nemáte nejmenší tušení, jak jsou na tom ostatní stáje," přidal Vettel, který už získal tituly v letech 2010 až 2013 v barvách Red Bullu a stejně jako Hamilton bude v nové sezoně usilovat o pátý celkový triumf.

Tím se můžou vyrovnat Argentinci Juanu Manuelu Fangiovi, který vítězil v 50. letech. Víc úspěchů už má na kontě jen sedminásobný šampion Michael Schumacher. "Tehdy nebyla auta tak spolehlivá a on byl přesto nejlepší, nejodvážnější a uměl spojit všechny dovednosti dohromady. Ale každá doba má svoje úskalí, nejde to srovnávat," prohlásil Vettel.