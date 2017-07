Budapešť - Formuli 1 čeká o víkendu poslední závod před tradiční měsíční letní přestávkou. A ve Velké ceně Maďarska půjde o hodně, protože německý pilot Sebastian Vettel z Ferrari vede v polovině mistrovství světa průběžné pořadí před Britem Lewisem Hamiltonem z Mercedesu už jen o jediný bod.

Navíc poslední výsledky napovídají, že Mercedes pomalu ale jistě opět začíná dominovat, zatímco Ferrari naopak dochází dech. Italská stáj už pět závodů nedokázala vybojovat pole position a Vettel už také pětkrát za sebou nedokázal zvítězit, ve třech z posledních čtyř závodů dokonce chyběl na stupních vítězů.

Proti Vettelovi mluví i Hamiltonova statistika z Hungaroringu, kde má britský pilot na kontě stejně jako v Silverstonu rekordních pět vítězství. Další maximum navíc může překonat už v sobotu případným ziskem 68. pole position v kariéře, čímž by se dotáhl na vedoucího Michaela Schumachera.

Před dvěma týdny v Silverstonu sice Ferrari o lepší umístění připravily prasklé pneumatiky obou vozů, ale Vettel i jeho týmový kolega Kimi Räikkönen za rychlostí Mercedesů výrazně zaostávali. "Je těžké říct, že tohle byl okamžik, kdy se všechno otočí," řekl vítěz britského závodu Hamilton.

"Je to jako na houpačce a jednou jsou nahoře oni, jednou zase my," dodal trojnásobný mistr světa. "Samozřejmě bych se nezlobil, kdybychom už měli navrch pořád my. Ale spíš si přeju, abychom byli pořád ve střehu a připravení na všechno, co by nás v dalších závodech mohlo potkat. Myslím, že to bude těsné až do úplného konce," uvedl.

Podobně to vidí i Vettel, který v Silverstonu obsadil až sedmé místo a přišel o dvacetibodový náskok v čele šampionátu. "Není důvod k panice, protože máme rychlé auto, jen musíme rychle zapracovat na několika detailech. Zlepšení ale nejde čekat přes noc," prohlásil.

Charakteristika okruhu Hungaroring, dějiště Velké ceny Maďarska, jedenáctého závodu mistrovství světa formule 1: Délka trati: 4,381 km Délka závodu: 70 kol = 306,630 km Počet pravých zatáček: 7 Počet levých zatáček: 7 Počet odjetých Velkých cen: 31 Nejvíce vítězství: Lewis Hamilton (Brit./Mercedes) 5 - McLaren 11 Nejvíce pole position: Michael Schumacher (Něm.) 7 - McLaren 8 Nejrychlejší kolo v závodě: Michael Schumacher (Něm./Ferrari), 2004: 1:19,071 Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: Sebastian Vettel (Něm./Red Bull), 2010: 1:18,773 Nejrychlejší závod: Michael Schumacher, 2004: 1:35:26,131 = 192,798 km/h Vítězové předchozích závodů: 2012 - Lewis Hamilton, 2013 - Lewis Hamilton, 2014 - Daniel Ricciardo (Austr./Red Bull), 2015 - Sebastian Vettel (Něm./Ferrari), 2016 - Lewis Hamilton