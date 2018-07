Hockenheim (Německo) - Formuli 1 o víkendu čeká možná na delší dobu poslední Velká cena Německa. Domácí pilot Sebastian Vettel z Ferrari bude na okruhu v Hockenheimu hájit osmibodové vedení v průběžném pořadí šampionátu před obhájcem titulu Lewisem Hamiltonem z Mercedesu.

Stáje do Německa přijedou po týdenní pauze následující po nabitém programu tří závodů ve třech týdnech, během nichž se Vettel vrátil na první místo šampionátu. Pomohly mu i problémy Mercedesu, jehož vozy v Rakousku nedojely, doma v Silverstonu se pak Hamilton po kolizi propadl z pole position až na chvost a na poslední chvíli zachránil druhé místo.

Mercedes tak v posledních třech závodech získal 61 bodů a vedle Ferrari (91 bodů) ho překonal i Red Bull (65), přestože na rovinkách jsou jeho vozy pomalejší. "Všechno jsme si zavinili vlastními chybami. Na druhou stranu jsme sice nezískali maximum bodů, ale pokaždé jsme měli nejrychlejší auto," uvedl šéf stáje Toto Wolff.

"Během sezony rozhoduje rychlost, takže když budeme v jedenácti zbývajících závodech rychlejší, probijeme se zpátky do boje o titul, o který se pořád můžeme připravit především my sami," přidal technický ředitel Mercedesu James Allison.

Vzhledem k nejasné budoucnosti Velké ceny by nedělní závod mohl být pro Vettela poslední šancí zvítězit před německými fanoušky. "V roce 2000 jsem tady viděl první závod formule 1 a od té doby se tady potkávám s rodinou a přáteli. Hockenheim je pro mě hodně výjimečné místo," uvedl Vettel.

Naopak Hamilton může čtvrtým triumfem v Hockenheimu vyrovnat rekord slavného Michaela Schumachera. Navíc ani on se nepředstaví na úplně cizí půdě. "Závod tady vždycky bereme jako návrat domů, protože ze sídla Daimleru (majitel stáje) to sem trvá asi hodinu a půl," řekl Wolff.

Velká cena Německa se pojede po roční pauze, ale příští rok bude v kalendáři opět chybět, protože organizátoři se stále nedohodli s majiteli formule 1 na novém kontraktu. Důvodem byly klesající příjmy zaviněné nízkou návštěvností.

"Za nastavených podmínek nemůžeme pokračovat. Chtěli bychom smlouvu, která by pokryla ekonomická rizika," uvedl marketingový ředitel okruhu Jorn Teske. "Smlouvu, podle které by nenesli žádný risk, by chtělo hodně lidí. Ale tohle není náš obchodní model," reagoval komerční šéf formule Sean Bratches.