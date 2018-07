Praha - Kvalita vody ve většině českých venkovních koupališť je dobrá a lidi se v nich mohou bez obav koupat. Zákaz hygienici zatím vyhlásili pouze ojediněle, několik dalších míst pak ke koupání nedoporučují a lidé by se poté, co vylezou z vody, měli alespoň osprchovat. Návštěvnost koupališť je v současné době nízká, chladné počasí k vodě neláká, zjistila ČTK.

Zákaz koupání momentálně platí pro rybníky Rosnička na Svitavsku, Sykovec na Žďársku a Černý na Jihlavsku. Kvůli velkému množství sinic v jejich vodě by rekreantům mohlo při koupání hrozit akutní poškození zdraví.

Ze stejného důvodu je voda nebezpečná ke koupání ve Velkém rybníce u Hroznětína na Karlovarsku. Značně znečištěná vodními mikroorganismy je i voda v přehradě Seč na Chrudimsku, koupání tu ale zakázáno není. Dlouhodobě nevhodná ke koupání je podle hygieniků voda v rybníku Valcha na Klatovsku, koupání rozhodně nelze doporučit ani na přehradě České údolí u Plzně.

Moravskoslezští hygienici zaznamenali výrazně zhoršenou kvalitu vody v nádrži Baška na Frýdecko-Místecku a také v rybníce Bohušov na Bruntálsku. Vysoký výskyt sinic byl potvrzen i v nádrži Brušperk na Frýdecko-Místecku, kde zároveň stále platí upozornění na riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou.

Zhoršená kvalita vody je rovněž ve všech pěti přírodních koupalištích na Brněnské přehradě, v Oborském rybníku v Jinolicích na Jičínsku nebo v Dolcích u Trutnova. Od minulého týdne se pak zhoršila voda v přehradách Bystřička a Horní Bečva, ve štěrkovišti v Novém Hrozenkově na Vsetínsku a v přehradě Trnávka na Vysočině. Naopak v nádrži Skalka na Chebsku, která byla v červnu zamořena sinicemi, se situace zlepšila.

Hygienici upozorňují, že u koupališť ve volné přírodě, nádrží a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu jakosti vody v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí. Kvalitu vody sledují jen na vodních plochách uvedených na jejich webových stránkách. Jinde je koupání na vlastní nebezpečí.

Výskyt sinic mohou lidé ověřit jednoduchým testem, kdy vodu naberou do plastové lahve a po půl hodině ověří, zda se zelené částice shromáždily u hladiny. Pokud ano, jsou to sinice. Pokud zůstane voda rovnoměrně zakalená v celém objemu nebo se začne tvořit větší zákal u dna, pravděpodobně jsou to řasy.