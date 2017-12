Praha - Většina velkých horských středisek o víkendu zahájí zimní sezonu. Ve vyšších polohách mohou do upravených stop vyrazit i běžkaři.

Jihočeský kraj

Velká lyžařská střediska na jihu Čech zahajují v pátek sezonu. Pro veřejnost se tak otevřou sjezdovky ve Skiareálu Lipno, na Zadově a na česko-rakouské hranici Šumavy v Hochfichtu. Ve vyšších polohách mohou do upravených stop vyrazit i běžkaři. Vyplývá to z aktuálních informací ČTK.

"Máme na sjezdovce zhruba 30 centimetrů mixu technického a přírodního sněhu. Věříme, že v nejbližších dnech ještě další napadne," řekl ČTK Petr Vondraš ze zadovského skiareálu. Tamní komplex zahájí sezonu v pátek ráno a připravuje také hned na první den večerní lyžování. Na Zadově zatím bude otevřena jen sjezdovka Kobyla.

Skiareál Lipno plánuje v pátek zahájit provoz všech tří lanovek. Návštěvníci by mohli využít sjezdovky Jezerní, Spojovací, Dámskou i Promenádní. "Pokud půjde vše dobře, měli bychom v příštím týdnu otevírat i další sjezdovky. Ve druhém sledu zasněžíme skicrossovou dráhu, měřený slalom, snowpark, Vyhlídku, nebo Školní sjezdovku. Na závěr si necháme Pánskou a Střechu a budeme mít připravený kompletní areál, tedy téměř 12 kilometrů tratí," uvedl ředitel areálu Petr Dušek.

Areál Hochficht hlásí výšku sněhu v rozmezí 35 až 55 centimetrů. Provozovatelé upraví pro návštěvníky sjezdovky v celkové délce více než sedm kilometrů. "Od minulého víkendu jsou upravené běžecké stopy na Schönebenu u Zadní Zvonkové. To znamená 19 kilometrů stop pro klasický styl i bruslení," uvedl za středisko Hochficht Martin Řezáč.

Karlovarský kraj

Skiareál na Klínovci dnes zahájil provoz na sjezdovce a lanovce Dámská. Další lyžařské areály v Krušných horách plánují začátek sezony o nadcházejícím víkendu, zjistila ČTK. Čerstvě upravené jsou dnes také běžecké trasy v okolí Božího Daru, jejich úprava je v plánu i na víkend.

"V jednání je i úprava tras okolo Perninku. Sice je tam zákaz vstupu do lesa, ale dá se upravovat na loukách, v okolí obcí. Rolby by určitě měly vyjet, sněhu je dost. V okolí Božího Daru by mělo být upraveno mezi 10 a 20 kilometry běžeckých tras," řekla ČTK manažerka společnosti První Krušnohorská Eva Nduwimana. Mnoho dalších tras je sjízdných vyšlápnutou stopou. Nduwimana ale upozornila na to, že by běžkaři v každém případě měli respektovat zákaz vstupu do lesů.

Na Klínovci bude o víkendu v provozu téměř pět kilometrů sjezdovek, a to konkrétně Dámská, Pařezovka, Přemostěná a lyžařská cesta 3b z parkoviště k lanovce Cinestar Express, která bude kromě lanovky Dámské také v provozu. "Můžete se těšit na vynikající podmínky pro lyžování i snowboarding. Počasí nám v minulých dnech dovolilo intenzivně zasněžovat sjezdovky technickým sněhem, od neděle navíc připadlo zatím více než 20 centimetrů sněhu přírodního. Na sjezdovkách leží v současné době vrstva 50 až 100 centimetrů sněhu," uvedla mluvčí klínoveckého areálu Hana Hoffmannová.

Lyžovat se o víkendu bude i na Božím Daru. Provoz spustí skiareál Novako a rozjedou se i vleky v areálech Neklid a Hranice. Na Plešivci bude zatím v provozu dětské centrum, otevřené budou půjčovny, lyžařské školy i občerstvení. Na zahájení sezony se zatím připravuje také skiareál na Bublavě, který se stále vypořádává s následky vichřice Herwart. Opravit se podařilo již všechny vleky, začaly opravné práce také na poškozené lanovce. "S každým mrazem zasněžujeme. Pokud zimní počasí vydrží, sezonu zahájíme ve čtvrtek 14. prosince," doplnil provozovatel areálu Jiří Lhota.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu by v Karlovarském kraji o víkendu mělo vydržet mrazivé počasí s občasným sněžením. Teploty budou v noci klesat k minus čtyřem stupňům, přes den by měly vystoupat nanejvýš k nule.

Královéhradecký kraj

Většina velkých horských středisek v Královéhradeckém kraji o víkendu zahájí zimní sezonu. Ke krkonošským areálům na Černé hoře nad Janskými Lázněmi a v Horní Malé Úpě se přidá největší české zimní středisko Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou a v Orlických horách areál v Říčkách. "Ve Špindlu se začne lyžovat v pátek 8. prosince. O víkendu budou v provozu čtyři lanovky," uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn Čeněk Jílek.

Lyžovat se bude ve Svatém Petru, na Hromovce a Medvědíně. V sobotu a v neděli přibude sjezdovka malý hank ve Svatém Petru a pojede kotvový vlek pod lanovkou na Medvědíně. Na svazích Skiareálu Špindlerův Mlýn leží 30 až 50 centimetrů sněhu.

V Peci pod Sněžkou budou mít lyžaři od pátku k dispozici 6,5 kilometru sjezdovek, a to sjezdovky Javor 2, Lyžařskou, Smrk, Zahrádky i menší sjezdovky na Zahrádkách. Otevřena bude výuková lokalita u Javoru se dvěma pojízdnými koberci. Pokud budou dobré sněhové podmínky, tak SkiResort příští týden otevře i areály Velká Úpa a Černý Důl, kde je nová čtyřsedačková lanovka.

Poprvé v kraji se začalo lyžovat v Krkonoších na Černé hoře, kde už 17. listopadu otevřel 500 metrů dlouhý lyžařský vlek Anděl. Nyní tam mají lyžaři k dispozici téměř sedm kilometrů sjezdových tratí: sjezdovky Hofmanky, Anděl, Zalomená, Sport 1 a celou Černohorskou sjezdovku až k dolní stanici kabinové lanovky. Pro běžkaře je na vrcholu Černé hory upraveno zhruba deset kilometrů běžeckých tratí a další se připravují. Upravené běžecké trasy jsou například i nad Velkou Úpou či v okolí Malé Úpy.

Prvním střediskem v Orlických horách, které zahájí zimní sezonu, jsou Říčky. "Ve Ski centru Říčky leží okolo 80 centimetrů přírodního a technického sněhu. Od pátku 8. prosince bude v provozu minimálně červená sjezdovka a Orlická lanová dráha. O otevření dalších částí areálu rozhodneme postupně podle aktuálních podmínek, nejblíže je tomu modrá sjezdovka. S otevřením další sjezdovky spustíme do provozu také vlek Tatrapoma," uvedl ředitel střediska Jan Duffek.

V dalším velkém středisku Orlických hor v Deštném zatím vyčkávají. "Tento víkend určitě ještě nepojedeme. Pokud se vyplní příznivá předpověď počasí, sezonu zahájíme 14. prosince, to ale ještě uvidíme. Běžecké stopy ale poprvé připravíme už na pátek 8. prosince," řekl ČTK ředitel deštenského Skicentra Petr Prouza. Na víkend bude v okolí Deštného připraveno více než 35 kilometrů běžeckých tratí.

Na hřebenech Krkonoš je kolem 75 centimetrů sněhu a v lavinových oblastech platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály. Na hřebenech Orlických hor leží přibližně 35 centimetrů a například v Deštném okolo 15 až 20 centimetrů přírodního sněhu.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji zahájí o víkendu provoz první lyžařské areály, otevřená budou minimálně čtyři střediska. Na sjezdovky bude možné vyrazit do Jizerských hor i západní části Krkonoš, vyplývá ze zjištění ČTK.

Jako první otevře už v pátek v 9:00 skiareál v Kořenově - Rejdicích na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. "Vypadá to dobře, máme od 35 do 40 centimetrů sněhu. Budeme mít i večerní lyžování v pátek a v sobotu," uvedl majitel areálu Martin Martínek. V neděli podle něj rozhodnou, zda zůstane areál otevřený i přes týden.

Další střediska zatím plánují víkendový provoz. Na Severáku v Hraběticích nedaleko Bedřichova spustí tři vleky, otevřená bude půjčovna a fungovat bude lyžařská škola. "Na Severáku máme asi 15 centimetrů přírodního a 30 centimetrů technického sněhu," uvedl za areál Pavel Bažant.

Na Semilsku se bude v sobotu a v neděli lyžovat ve dvou krkonošských střediscích. V provozu bude ve Vítkovicích lanovka Prezidentský expres s červenou sjezdovkou a částečně otevřený bude také skiareál na Benecku.

"Tento víkend bude v provozu Family aréna, což je vlek Zvon, snowtubing a dětský pás s dětským lyžařským hřištěm. V provozu bude ještě dětský vlek Jesen," uvedla manažerka areálu Petra Pravečková.

Největší střediska kraje se chystají zahájit provoz o příštím víkendu. Plánují to v Rokytnici nad Jizerou, Harrachově, Pasekách nad Jizerou, na Tanvaldském Špičáku či na Ještědu.

Do hor mohou vyrazit i běžkaři. Rolbou upravené jsou závodní tratě na Benecku, první úpravu má za sebou i Jizerská magistrála. "Na víkend chystáme další ve zhruba stejném rozsahu jako v úterý," řekla za provozovatele magistrály Radka Davidová. Rolby z Bedřichova a Jizerky vyjedou nejspíš v noci na sobotu.

Moravskoslezský kraj

Příznivci lyžování a snowboardingu mohou o víkendu vyrazit v Beskydech za zimními radovánkami například do lyžařského střediska Ski Bílá na Frýdecko-Místecku. V největším moravskoslezském areálu na sobotu chystají slavnostní zahájení sezony, řekl dnes ČTK vedoucí Jaroslav Vrzgula.

Areál první vlek spustil už minulou neděli, ale od tohoto víkendu chce uvést do provozu i lanovku a další červenou sjezdovku pod ní. Lyžovat se bude za speciální cenu 150 korun. Na sjezdovkách je podle Vrzguly zhruba 20 až 30 centimetrů sněhu.

"Doufejme, že to bude jakžtakž, protože ta obleva nás taky postihla. Má ale mrznout, takže doufejme, že se to bude dát zase trochu vylepšit," uvedl Vrzgula. Návštěvnost podle něj zatím není velká, což ale odpovídá počasí i podmínkám v areálu. Řada menších areálů v regionu se na spuštění provozu stále připravuje a snaží se dále zasněžovat.

Olomoucký kraj

Milovníci zimních sportů budou moci o tomto víkendu v Jeseníkách vyrazit na svahy nejen do Branné na Šumpersku, která se poprvé rozjela minulý týden, ale i na Červenohorské sedlo. V obou střediscích leží na svazích i díky přírodnímu sněhu minimálně 30 centimetrů. Areál v Branné bude v provozu již nepřetržitě, na sedle by se měly vleky po víkendu zastavit na tři nebo čtyři dny. Poté zde budou moci lyžovat lidé až do konce sezony. Užít hor si mohou i běžkaři, v nejvyšších částech Jeseníků leží až půl metru sněhu.

"Vypadá to u nás krásně a zimně. Máme tady 30 centimetrů přírodního sněhu, obleva nás vůbec nepostihla, máme tady úplně bílo a teploty pod nulou. V sobotu a v neděli spustíme částečný provoz, pojede lanová dráha a jeden vlek, sjezdovky budou sjízdné. Od pondělka budeme mít tři nebo čtyři dny zavřeno a pak už bychom to chtěli rozjet nepřetržitě. Dosněžíme, co je potřeba a pak pojedeme doufáme až do května," řekl dnes ČTK vedoucí areálu na Červenohorském sedle Martin Dubský.

Podmínky vylepšovalo přes týden také středisko v Branné, které se poprvé otevřelo v pátek. Do neděle se na jeho svazích vystřídalo několik stovek lyžařů. Areál bude znovu v provozu od pátku. "Podmínky už jsme vylepšili. Napadlo čtyři nebo pět centimetrů, ve středu to bylo sice s oblevou, ale dnes to již zmrzlo, je to dobrý podklad, který je smíchaný i s technickým sněhem. Bude to dobré lyžování. Už pojedeme non stop," řekl dnes ČTK zástupce areálu Rostislav Procházka. Na svazích podle něj leží 30 až 50 centimetrů sněhu.

Do hor míří již od poloviny listopadu také běžkaři, podmínky se na vrcholcích hor zlepšují. Podle dispečera jesenické horské služby Jiřího Hejtmánka leží na vrcholcích hor až půl metru přírodního sněhu. "Stopa je upravena na Švýcárnu a Praděd a poté dále na sedlo. Pro běžkaře je to nádherné. Trénují tady již běžkařské oddíly," řekl ČTK Hejtmánek. Ve vyšších polohách jsou pro běžkaře upraveny již také trasy v okolí Karlova.

Na horách nyní platí první stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály. Horští záchranáři dnes znovu vyrážejí do lavinových katastrů, první stupeň však podle nich zřejmě bude platit dál.

Plzeňský kraj

Největší lyžařský areál v Plzeňském kraji a na Šumavě, železnorudský Ski&Bike Špičák, dnes zahájil zimní sezonu. V provozu je čtyřsedačková lanovka, kotvový vlek na Spodní Šanci, vleky u nového parkoviště a pod hotelem Sirotek. Dopoledne tu bylo víc než 300 lidí, což je na zahájení a všední den dobré, lyžují na prázdných sjezdovkách a vlecích, řekl ČTK ředitel areálu Vladimír Kasík. Sezona začala o pět dnů později než loni.

"Je k dispozici páteřní dlouhá trať, tedy horní polovina sjezdovky číslo 3 (Slalomová), celá sjezdovka 2 (U Zalomeného) kromě horního padáku a spodní objížďky a rodinná sjezdovka Spodní Šance (5)," uvedl. Dále jsou v provozu horní část sjezdovky číslo 1 Turistická s přejezdem na Slalomovou a mírná pasáž vedoucí z bezplatného parkoviště do areálu. Na sjezdovkách leží v průměru 40 centimetrů přírodního sněhu, v místech, kde se vyráběl technický sníh, je vrstva silnější. Zavřené jsou zatím sjezdovky číslo 4 Šance a 6 Lubák, kde je málo sněhu.

"Sněžilo naposledy v pondělí. Teplota se dnes po poledni pohybovala kolem minus jednoho stupně," uvedl Kasík. Předpověď na další dny je pro lyžaře velmi dobrá. V noci na pátek se má ochladit a areál bude vyrábět technický sníh. V pátek by mělo celý den sněžit a má napadnout 14 centimetrů sněhu. Sníh má padat také celý příští týden, kdy bude chladno. "Takže další víkend by měl být snad v provozu celý areál," řekl ředitel areálu.

Vleky jezdí od 08:30 do 16:00. Do 15. prosince se lyžuje za nižší ceny vedlejší sezony, kdy dospělý zaplatí za celodenní skipas 505 korun, mládež 15 až 18 let 440 korun, děti do 14 let 360 korun a rodiny s neomezeným počtem dětí do 14 let 1220 korun.

Odedneška je také otevřena půjčovna lyží a servis i všechna občerstvení, od soboty 9. prosince bude fungovat individuální lyžařská škola.

Ski&Bike Špičák má 8,5 kilometru sjezdovek, z nichž je 88 procent zasněžováno technickým sněhem. Do letošní zimní sezony investoval deset milionů korun a pět milionů dal do oprav zařízení. Posílil zasněžování, nová rolba zlepší úpravu sjezdovek. Nabízí více zábavních prvků včetně takzvané Funline na sjezdovce Spodní Šance.

Kraj Vysočina

První lyžařské areály na Vysočině plánují, že v nejbližších dnech zahájí sezonu. Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí začne vlek jezdit v pátek odpoledne, v sobotu možná otevře i sjezdovka Šacberk u Jihlavy. Rekreační běžkaři už ve vyhrazených hodinách mohou využívat dvoukilometrovou trať upravenou sněhem z loňské zimy uchovaným v tamním zásobníku. Další správci skiareálů dnes ČTK řekli, že chtějí avizované ochlazení využít k výrobě dalšího technického sněhu.

Na sjezdovce Fajtův kopec bude vlek jezdit od pátečních 15:00, o víkendu celodenně. "Budeme spouštět hlavní svah," řekl Jiří Pálka z tamního ski klubu. Na sjezdovce bude 20 až 30 centimetrů technického sněhu.

Na Šacberku u Jihlavy padne rozhodnutí o zahájení sezony v pátek. Doposud vyrobený sníh pracovníci rozhrnou a upraví. Když bude vrstva dostatečná, začne vlek jezdit od sobotního rána, uvedl provozovatel sjezdovky Pavel Pavlíček.

Běžkařský okruh v novoměstské Vysočina Aréně je přístupný od úterý. Rekreanti tam mohou zdarma, ale jen ve vyhrazených hodinách. Zatím je pro ně trať přístupná denně od 07:00 do 09:00 a od 12:00 do 15:00. Každé úterý a čtvrtek bude tento měsíc možné i večerní lyžování.

Vlekaři na Vysočině mohli poprvé spustit sněhová děla v závěru minulého týdne, následné oteplení je zase zastavilo. Roztála i většina přírodního sněhu. Návratu mrazů, který meteorologové očekávají koncem tohoto týdne, zamýšlí většina správců sjezdovek využít k výrobě dalších sněhových zásob. Mezi ně patří Karel Klapač z novoměstské sjezdovky Harusův kopec. "Protože má mrznout, chtěli bychom zasněžovat. Příští víkend bychom to chtěli pustit," řekl k možnému zahájení lyžařské sezony.

Před rokem se první lyžařský vlek na Vysočině rozjel 3. prosince na Šacberku u Jihlavy. Dalších několik sjezdovek přivítalo první lyžaře o týden později.