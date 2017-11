Praha - Kandidáti na prezidenta by většinou na rozdíl od současného prezidenta Miloše Zemana měli problém pověřit trestně stíhaného člověka sestavením vlády. Někteří by se mu jeho aspiraci na premiérský post snažili vymluvit, další by v žádném případě obviněného do čela vlády neustanovili. Z uchazečů o Hrad, kteří pravděpodobně splnili podmínky kandidatury, by ohledy na trestní stíhání nebral jen hudebník a předseda strany Rozumní Petr Hannig. Kandidáti to sdělili v odpovědi na anketu ČTK.

Trestní stíhání se týká předsedy hnutí ANO a vítěze voleb Andreje Babiše, a to kvůli kauze Čapí hnízdo. Minulá Poslanecká sněmovna ho policii ke stíhání vydala, po nových volbách ale budou muset policisté o vydání znovu požádat a noví poslanci opět hlasovat.

Zeman dal opakovaně najevo, že trestní stíhání Babiše nemůže změnit jeho názor, aby byl předseda vítězného hnutí jmenován premiérem. Už ho také pověřil jednáním o sestavení vlády.

Podobný názor s ním sdílí z relevantních kandidátů jen Hannig, který by pověřil vytvořením kabinetu vítěze voleb bez ohledu na cokoli jiného.

Trestně stíhaného člověka by naopak do čela vlády nejmenovali bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a lékař a podnikatel Marek Hilšer. Drahoš argumentuje pověstí Česka v zahraničí. Myslí si také, že trestně stíhaný člověk se nemůže plně věnovat své funkci, protože se musí zabývat i svým trestním stíhání. Podle Hilšera nemůže prezident riskovat, že se premiérem stane podvodník. Poznamenal, že prezident musí být strážcem politické kultury.

Trestně stíhaného kandidáta na prezidenta by se snažil textař a podnikatel Michal Horáček přesvědčit, aby na jeho místo jeho strana nominovala někoho jiného. Argumentoval by ohrožením reputace Česka v zahraničí. Když by se mu to nezdařilo, ke jmenování by přistoupil. Podobný názor má i prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. I on by kvůli dobré pověsti ČR v zahraničí požádal vítěznou stranu, aby na předsedu vlády navrhla někoho jiného.

Bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer by respektoval princip presumpce neviny, ale u každého případu by posuzoval míru závažnosti činu. I bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek by chtěl konkrétní případ zkoumat na základě znalosti všech detailů. Přímo obviněného člověka by ale sestavením vlády nepověřil.

Na otázky ČTK neodpověděli Zeman a bývalý premiér Mirek Topolánek. Oba se přes své spolupracovníky omluvili pracovní vytížeností. Topolánek na středeční debatě na Právnické fakultě Univerzity Karlovy řekl, že by byl opatrný, zda svěřit Babišovi vládu i ve chvíli, když by neuspěl v prvním kole sestavování vlády. Pověřil by toho, kdo má zajištěnu rozumnou většinu bez nesystémových stran.

Na otázku odpověděli i další uchazeči o Pražský hrad, kteří podle svých slov podali kandidaturu. Roman Hladík má na českou justici "svůj názor", a proto by klidně trestně stíhaného člověka sestavením vlády pověřil. Stratég Josef Toman to nepovažuje za hlavní problém. Poznamenal, že Babiš odsouzen nebyl, ale má ohromné střety zájmů. Bývalá místostarostka Prahy 8 Terezie Holovská si myslí, že stíhaný nebo podezřelý může být v ČR "kdekdo". Předpokládá, že dotyčný trestně stíhaný je dospělý člověk a uvědomuje si dopady svého jednání. Libor Hrančík by trestně stíhaného sestavením vlády pověřil, protože řada lidí podle něj není stíhána jen proto, že na ně nebylo podáno trestní oznámení.

Strukturované odpovědi kandidátů prezidenta na anketu ČTK:

Otázka: Pověřil(a) byste sestavením vlády někoho trestně stíhaného či z kriminálního činu podezřelého?

Jiří Drahoš, bývalý předseda Akademie věd

Trestně stíhaného člověka bych předsedou vlády nejmenoval. A to ze dvou zásadních důvodů: prvním je pověst ČR v zahraničí. Nevzpomínám si na takový obdobný případ z jiné země. Druhý důvod je praktický - trestně stíhaný člověk nemůže svoji funkci vykonávat s plným nasazením. A premiér ze sebe musí 100 procent nasazení beze zbytku vydat.

Pavel Fischer, bývalý český velvyslanec ve Francii

Žijeme v právním státě, kde má každý právo na spravedlivý proces. Respektoval bych princip presumpce neviny. Ale u každého jednotlivého případu bych navíc posuzoval míru závažnosti činu a případně i nutnost obhájit se před nezávislým soudem bez zbytečného odkladu.

Petr Hannig, hudebník a šéf strany Rozumní

Pověřil bych toho, kdo získal důvěru voličů bez ohledu na cokoliv jiného. Vůli lidu vyjádřená ve volbách je tím, co by mělo v demokratickém státě rozhodovat.

Marek Hilšer, lékař, aktivista

Prezident musí být strážcem politické kultury. Nechci, aby se Česká republika stala banánovou republikou, ve které jsou hlavními představiteli lidé podezřelí z korupce či jiných trestných činů. V tomto ohledu je třeba být přísný, protože jakékoliv výjimky a pochybnosti o morální bezúhonnosti podlamují důvěryhodnost v instituce státu a ve spravedlnost jako takovou. Prezident nemůže riskovat, že by se premiérem stal podvodník. Z těchto důvodů bych nikoho, kdo je vážně podezřelý z trestného činu, na vysokou státní funkci nejmenoval.

Roman Hladík

No, na naši justici mám svůj názor, a proto bych klidně někoho takového pověřil.

Terezie Holovská, bývalá místostarostka Prahy 8

Předpokládám, že dotyčný trestně stíhaný je dospělý člověk, který si plně uvědomuje rozsah a dopady svého jednání. Stejně tak ti, kteří mu svými hlasy do této pozice dopomohli, jsou dospělí, kteří si plně uvědomují rozsah a dopady svého jednání. Není posláním prezidenta vychovávat dospělé. Prezident není v roli otce, aby zakazoval dětem na noc lízátko, protože pro jejich zoubky není zdravé. Nehledě na to, že v naší zemi může být, bohužel, stíhaný či podezřelý kdekdo. Byli jsme svědky už mnoha takových případů.

Michal Horáček, podnikatel a textař

Jmenování někoho, jehož reputace by mohla ohrozit zejména naši pověst v zahraničí, by pro mne nepochybně představovalo problém. Dotyčného bych přesvědčoval, že o funkci by se měl ucházet někdo jiný z jeho strany. Pokud bych se kýženého výsledku nedobral, musel bych ctít Ústavu, která v článku 90 říká, že o vině a trestu za trestné činy rozhoduje pouze soud. Na neodsouzeného je tedy nutné hledět jako na nevinného, což je jedna ze základních premis právního státu. I na neodsouzeného kandidáta na premiéra.

Libor Hrančík

Pověřil. Bylo by to proto, že celá polistopadová garnitura byla zločinecká. Řada lidí není stíhána jen proto, že na ně nebylo podáno trestní oznámení.

Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu

Ctím presumpci neviny, ale zároveň chci, aby naše země byla ve světě dobře vnímána. Proto bych vítěznou stranu požádal, aby na post předsedy vlády navrhla někoho jiného než trestně stíhaného člověka.

Vratislav Kulhánek, bývalý šéf mladoboleslavské Škody Auto

Přímo obviněného člověka ne. Ale konkrétní případ je potřeba zkoumat na základě znalostí všech detailů. Takže odpovědět ano nebo ne na hypotetickou situaci, která by v budoucnu možná mohla nastat, předem nelze.

Josef Toman, stratég

Tohle není hlavní problém, jestli je někdo trestně stíhán ve státě, který je spíše zločinecký než demokratický. Babiš odsouzen nebyl, má ale ohromné střety zájmů a je vydíratelný kvůli jeho rodině, která měla vazby na StB.

Na otázku neodpověděli bývalý premiér Mirek Topolánek a prezident Miloš Zeman.