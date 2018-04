Praha - Z politických stran zasedajících nyní v pražském zastupitelstvu zatím lídra kandidátky do podzimních komunálních voleb vybrali Piráti, lidovci, komunisté a STAN. ČTK to sdělili zástupci stran. Ostatní strany budou svého kandidáta na primátora teprve vybírat, v případě ANO, TOP 09 a Zelených by jména měla být známa do konce dubna. Kandidovat hodlá i starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL), pokud se jeho uskupení Praha Sobě podaří získat dostatek podpisů.

Jasno zatím nemá hnutí ANO, které nyní drží post primátora. I když současná primátorka Adriana Krnáčová v minulosti avizovala, že by ráda post obhájila, spekuluje se o jejím nahrazení. Strana chce lídra zvolit v primárkách. Nominace budou uzavřeny v pondělí 9. dubna a přihlášení kandidáti by měli být známí ve středu. Samotná volba se uskuteční mezi 19. a 21. dubnem.

Jako první svého lídra zvolili komunisté, kteří na krajské konferenci v polovině března vybrali Martu Semelovou. Exposlankyně, která v minulosti vzbudila pozornost například kontroverzními výroky ohledně politických procesů v 50. letech, v současnosti vede klub KSČM v pražském zastupitelstvu.

Piráti ve vnitrostranickém hlasování rozhodli, že do boje o primátorské křeslo nasadí Zdeňka Hřiba. Ten je garantem strany pro zdravotnictví a v politice zatím ve volené funkci nepůsobil.

Lidovci jako svého kandidáta na primátora vybrali koncem března v primárkách současného radního pro kulturu Jana Wolfa. KDU-ČSL v minulých volbách kandidovala spolu se Zelenými a STAN jako Trojkoalice, což se letos opakovat nebude. Do voleb půjdou společně TOP 09 a STAN, které jednají i s lidovci. Dohoda o spolupráci všech tří stran však zatím nepadla.

Starostové již představili jako svoji jedničku právničku a bývalou poslankyni Hanu Marvanovou. Ta však na společné kandidátce pravděpodobně nezaujme první místo, které připadne podle průzkumů silnější TOP 09. Místo tak pravděpodobně obsadí nedávno zvolený předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který svou ambici kandidovat na pražského primátora již v médiích avizoval. Strana bude o lídrovi rozhodovat na sněmu koncem dubna.

Jedničku kandidátky bude v následujících týdnech vybírat ODS, o finálním jméně rozhodne krajský sněm. Podle krajské manažerky strany Lenky Mottlové není zatím jeho termín určen. Podobně je na tom ČSSD, které bude lídra vybírat v červnu. Zelení budou o kandidátce rozhodovat na krajské konferenci 19. dubna, plán kandidovat ohlásil například pražský zastupitel a místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský.

Do voleb se chce zapojit také uskupení Praha Sobě, jehož hlavní tváří je poslanec, starosta Prahy 7 a člen KDU-ČSL Jan Čižinský, který by se rád stal primátorem. Kandidovat plánuje na základě podpisů obyvatel hlavního města, kterých hodlá nasbírat 100.000.

Poslední komunální volby v Praze na podzim 2014 vyhrálo ANO se ziskem 17 zastupitelů v pětašedesátičlenném zastupitelstvu. Těsně za ním s 16 křesly skončila dosud vládnoucí TOP 09. Po osmi mandátech získaly Trojkoalice, ODS a ČSSD. Piráti mají stejně jako KSČM čtyři křesla. Od voleb v metropoli vládne koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice. V říjnu 2015 se rozpadla, strany se ale nakonec domluvily a spolupráci obnovily. Změnilo se pouze obsazení části rady.