Praha - Většina politických stran podporuje znovuzavedení zdravotnických nadstandardů. Středové a pravicové zvažují také doplatky za stravu a ubytování v nemocnicích. Vyplývá to z odpovědí zástupců parlamentních stran. ČTK oslovila i SPD, ale odpovědi nedostala. V ČR jde do zdravotnictví asi 7,6 procenta HDP, což je podprůměr v EU. Letos bylo plánováno 277 miliard korun.

ANO, ODS a TOP 09 se shodují v tom, že do systému by mělo přijít více soukromých peněz. "Chtěli bychom vytvořit legální prostor pro dobrovolnou spoluúčast či připojištění. K tomu je nezbytné zákonem lépe definovat rozsah hrazené péče," řekl expert ANO na zdravotnictví Adam Vojtěch.

ANO a ČSSD chtějí také přehodnotit současné financování pomocí úhradové vyhlášky. Podle Vojtěcha (ANO) je třeba posílit aktivní smluvní politiku mezi pojišťovnami a poskytovateli péče. Podle odborníka ČSSD Jiřího Běhounka je třeba srovnat rozdíly v platbách pojišťovnám za stejné výkony.

Podle TOP 09 je třeba upravit platby za státní pojištěnce, což jsou děti, senioři a nezaměstnaní, aby víc odpovídaly nákladům. Pravidelnou valorizaci plateb podporují také Zelení a KSČM. Podle Pirátů by měla mít fixní měsíční výši za každého pojištěnce. Komunisté a Zelení budou prosazovat, aby se vrátilo proplácení prvních tří dnů nemocenské.

Podle většiny stran je nutné změnit systém veřejného zdravotního pojištění. "Základní změnou by mělo být zavedení dvousložkového pojištění, které by vedlo k větší konkurenci zdravotních pojišťoven," řekl Vojtěch (ANO). K pevné složce by si pojišťovny stanovily pohyblivou, v mantinelech stanovených zákonem.

Více prostoru pro pojišťovny chce také TOP 09 a ODS. "Chceme možnost výběru optimálního zdravotního plánu nebo zdravotního pojištění na míru. I více možností pro pojišťovny, jak se navzájem odlišit a motivovat pojištěnce k efektivní péči o své zdraví," řekl Bohuslav Svoboda (ODS).

ANO, KSČM, TOP 09, KDU-ČSL a ODS chtějí dát pojišťovnám možnost odměňovat klienty, kteří se o své zdraví sami dobře starají, například chodí pravidelně na preventivní prohlídky.

Piráti chtějí podle jejich garanta pro zdravotnictví Zdeňka Hřiba prosazovat vznik takzvaných samosprávných zdravotních pojišťoven, jejichž správní a dozorčí rada bude přímo volena pojištěnci. Pro ostatní by podle nich zůstala VZP. Zelení a komunisté chtějí jen jednu zdravotní pojišťovnu. Zásadní změnu systému odmítají ČSSD a KDU-ČSL. Podle ČSSD je třeba změna rozdělování vybraných peněz, lidovci doporučují důslednou kontrolu pojišťoven.

Nadstandardy většina stran podporuje. Podle TOP 09, jejíž ministr Leoš Heger zrušenou možnost příplatků prosadil, by mohlo jít například o lepší materiál a novou léčebnou metodu. Podle odbornice na zdravotnictví KSČM Soni Markové by se ale měly týkat jen lepší stravy, pokoje a kosmetických úkonů. Podle ČSSD je třeba o jejich podobě dál diskutovat.

Návrat zdravotnických poplatků zásadně odmítá ČSSD, KSČM a Zelení, ANO, TOP 09 a lidovci jsou ochotní jednat o platbě za ubytování či stravu. Maximum je ale podle Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) 60 Kč za den nejvýše 30 dní v roce. Podle ODS bylo zrušení poplatků chyba, dle Pirátů by je měly stanovovat pojišťovny. TOP 09 by chtěla poplatek za návštěvu specialisty bez doporučení praktického lékaře.

Návrh změny fakultních nemocnic na univerzitní, který připravilo ministerstvo zdravotnictví, strany většinou kritizují, nějaká změna je podle nich ale nutná. Podle ANO a Zelených je třeba především upravit vztah mezi nemocnicemi a lékařskými fakultami. Podle TOP 09 je ministerstvo v konfliktu zájmů, když stanovuje pravidla a zároveň spravuje polovinu lůžek. Piráti navrhují převést současné fakultní nemocnice na kraje.

ANO, KSČM a Zelení podporují, aby leteckou záchrannou službu (LSZ) zajišťoval státní podnik, jak navrhuje současná vláda. Podle Pirátů a ODS je lepší současný systém, kdy LZS zajišťují většinově soukromé firmy. KDU-ČSL by se státním podnikem souhlasila jen v případě, že by byl levnější. Podle TOP 09 je třeba definitivní řešení ještě zvážit, podle ČSSD by se na diskusi měly podílet kraje.

Strany se shodnou i na růstu platů ve zdravotnictví, zejména u sester. "Při plošném zvyšování mezd je základní sazba nerovnou výchozí pozicí. Kdo ji má větší, dostane procentně více, než ten kdo ji má menší, a to i třeba za stejnou práci," řekl Běhnounek (ČSSD).

Podle TOP 09 je valorizace nutná zejména u lékařů a sester u lůžka a u praktických lékařů, podle KDU-ČSL u zdravotníků v nepřetržitém provozu a podle ANO u sester a mladých lékařů. Piráti navrhují zvýšení mezd o deset procent. Podle Zelených by měl být základní tarif u sester 25.000 korun.