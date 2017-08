Praha - Většina politických stran podporuje ve svých programech před podzimními sněmovními volbami odstranění byrokracie a administrativní zátěže při povolování velkých dopravních staveb. Vyplývá to z jejich vyjádření na dotaz ČTK. Dopravní infrastrukturu považují většinou za zaostalou, jako priority uvedly dokončení dálniční sítě a výstavbu vysokorychlostních železnic.

"Výstavba dopravní infrastruktury se v posledních čtyřech letech téměř neposunula vpřed. Kvalitní silnice a železnice přitom potřebujeme jak pro dojíždění za prací či podnikání, tak pro svobodné cestování. Kromě řádné přípravy projektů chceme snížit obrovskou administrativní zátěž a eliminovat možnosti nekonečných průtahů. Pro prioritní stavby chceme speciální zákon," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Podle poslance KSČM Jiřího Dolejše vyžaduje výstavba infrastruktury zjednodušení legislativy, územního rozhodování a stavebního práva včetně institutu vyvlastňování ve veřejném zájmu. "Prioritou je dokončení dálniční infrastruktury. Dopravní infrastruktura by měla zůstat ve vlastnictví státu. Propad investování státu v poslední době souvisel jak s legislativou a přípravou staveb, tak s nepravidelností čerpání evropských zdrojů," sdělil Dolejš.

ČSSD ve svém programu uvádí, že veřejná doprava v ČR potřebuje zásadní modernizaci a její vlajkovou lodí se stanou vysokorychlostní železnice. "Prosadíme výstavbu vysokorychlostní tratě mezi Brnem a Prahou, aby cesta mezi oběma největšími městy trvala maximálně hodinu a byla pro všechny pohodlnější, levnější a šetrnější než cesta autem. Další prioritní trať povede mezi Prahou a německými Drážďany," doplnil volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek.

Hnutí ANO oficiální program zatím nemá, oblasti dopravní infrastruktury je ale věnována část knihy předsedy hnutí Andreje Babiše "O čem sním, když náhodou spím". "Naše stavební řízení má dnes 21 neuvěřitelně složitých kroků a do stavební legislativy mluví sedm ministerstev. To je hrůza. Mělo by se zavést jenom jedno kompletní řízení EIA o dopadu stavby na životní prostředí, ve kterém by se mohla vyjádřit veřejnost a vznášet připomínky," uvedl Babiš. Poté navrhuje jednostupňové stavební povolení, v němž by už každý, koho to napadne, neměl možnost stavbu blokovat svými námitkami a správními žalobami.

TOP 09 považuje za prioritu dostavbu dálniční sítě do roku 2030 a výrazné zrychlení rekonstrukce a přestavby silnic první třídy. "Chceme zcela nový stavební zákon a co nejdříve spustit modernizaci páteřní železniční sítě, včetně výstavby vysokorychlostních tratí," podotkl mluvčí TOP 09 Jakub Hnát.

KDU-ČSL chce prosadit více peněz jak z národních, tak i evropských zdrojů na prorůstová opatření včetně dopravní infrastruktury. "K tomu také chceme zjednodušit legislativu a administrativu pro přípravu investic a staveb," doplnila mluvčí strany Petra Hrušová.

Pro Zelené je jednoznačnou prioritou výstavba vysokorychlostních železnic. Metody výstavby dopravní infrastruktury podle nich neodpovídají současným trendům v oblasti projektování, trasování a řízení dopravy a jsou často velmi nešetrné ke svému okolí.

Piráti chtějí propojit železniční, silniční, lodní a leteckou dopravu zajištěním návaznosti. "Podporujeme zavádění chytrých dopravních sítí, ve kterých dopravu řídí počítačové systémy," dodal mluvčí Pirátů Mikuláš Ferjenčík.