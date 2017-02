Praha - Většina stran bude dnes hlasovat pro sněmovní verzi zákona o národních parcích. Pro senátní verzi, kterou dnes do Sněmovny přijde podpořit prezident Miloš Zeman, budou jednotně hlasovat pouze poslanci ODS. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) dnes novinářům řekl, že schválení senátní verze by znamenalo faktický zánik národních parků.

"Na území národních parků, aspoň části z něj, bychom měli nechat přírodu pracovat, jak funguje. To je něco, co zachovává naše poslanecká a vládní verze," řekl Brabec. Senátní verze zákona podle něj posiluje důraz na jiné funkce přírody, jako je například rekreace nebo udržitelný rozvoj území, to ale podle něj není úkolem národních parků. Poslanecký klub ANO na Brabcovu žádost přijal usnesení, že jednotně podpoří sněmovní verzi zákona.

"Chceme, aby pro nás i naše děti byly zachovány takové kouty přírody, kde bude k vidění ještě divoká příroda bez silných zásahů člověka," řekl předseda lidoveckého poslaneckého klubu Jiří Mihola. KDU-ČSL podle něj má ohlasy i od mnoha šumavských obcí, které sněmovní verzi zákona podporují. Lidovecký klub proto tuto verzi podpoří, stejně jako to udělal i v předchozím hlasování.

Stejně se zachovají i poslanci TOP 09. "Neprávem se říká, že sněmovní verze omezuje šumavské obce. Není to pravda, přítomnost národního parku přináší regionu prosperitu," řekl poslanec TOP 09 Michal Kučera. Podle něj díky existenci národního parku na Šumavu ročně přichází milion návštěvníků, kteří přinášejí peníze a rozvoj služeb.

Sněmovní verzi zákona bude podporovat také poslanecký klub hnutí Úsvit.

ČSSD nemá k zákonu jednotný postoj a rozhodnutí ponechá na jednotlivých poslancích. Předseda poslaneckého klubu Roman Sklenák ale dnes prohlásil, že většina zákonodárců strany bude hlasovat pro původní sněmovní verzi.

Naopak KSČM nebude hlasovat pro žádnou verzi. Současný stav je podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa lepší, než by přinesla jakákoli změna.

Za sněmovní verzi se jednoznačně postavila pouze ODS. Podle předsedy poslaneckého klubu strany Zbyňka Stanjury se tak strana rozhodla kvůli tomu, že senátní verze podle ní zachovává současná práva obcí a měst na území národního parku.

Ochránci přírody dali poslancům výzvu k ochraně národních parků

Ochránci přírody dnes předali poslancům výzvu k podpoře sněmovního návrhu zákona o národních parcích, k níž se připojili desítky tisíc lidí včetně vědců a umělců. Autoři výzvy upozorňují na to, že senátoři zdeformovali zákon, který představoval kompromis mezi zájmy obcí a ochranou národních parků. Poslance proto žádají, aby se při dnešním hlasování o zákonu postavili za původní verzi. Na demonstraci, kterou organizátoři výzvy svolali před budovu Sněmovny, přišly přibližně dvě stovky lidí.

Video: Ochránci přírody dali poslancům výzvu k ochraně národních parků 21.02.2017, 13:54, autor: hbv, zdroj: ČTK/Video

"Novela, kterou původně schválila Sněmovna, představovala optimální kompromis mezi špičkovými odborníky na ochranu přírody a zastánci rozvoje obcí," řekl profesor Pavel Kindlemann z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dodal, že mluví za čtyři stovky svých kolegů vědců a desetitisíce studentů.

Senátní návrh jde podle kritiků na ruku developerským a těžebním společnostem a ohrožuje zachování netknutého přírodního bohatství. "Cílem a posláním národních parků přeci je ochrana přírody, ne rozvoj obcí," dodal Kindelmann.

Výzvu poslancům za poslední týdny podpořilo prostřednictvím online petice až 100.000 lidí, uvedlo Hnutí Duha. K iniciativě se připojily také regionální občanské spolky a církve.

Poslanci, kteří výzvu převzali, jim pro dnešní hlasování, kvůli kterému vystoupí na plénu Sněmovny i odpůrce sněmovní verze zákona prezident Miloš Zeman, slíbili podporu svých klubů. Pro původní znění novely by tak měli určitě hlasovat lidovci, komunisté i TOP 09.

Mezi lidmi, kteří v dešti na zhruba hodinu zaplnili Malostranské náměstí, nechyběly známé osobnosti. Podporu sněmovní verzi zákona přišli vyjádřit třeba autor večerníčků o přírodě Václav Chaloupek a zpěvačka Aneta Langerová. Z politiků se v davu objevili předseda Zelených Matěj Stropnický a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Přírodu symbolicky znázornili lidé v maskách tetřeva, vlka či lišky.