Praha - Většina sněmovních stran souhlasí se zprávou organizace Reportéři bez hranic (RSF), podle které se v Česku zhoršila svoboda tisku. Kritizují zejména to, že část médií prostřednictvím svěřenských fondů vlastní premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Piráti také varují před útoky politiků na veřejnoprávní média. SPD naopak tradiční média kritizuje, podle ní pošlapávají svobodu slova.

V hodnocení svobody tisku podle RSF Česko meziročně kleslo o 11 míst na 34. pozici. Zpráva RSF kritizuje koncentraci médií v rukách podnikatelů. "Noví oligarchové od roku 2008 využili svého jmění k nákupu novin, aby upevnili svou moc v zemi. Jeden z nich, premiér Andrej Babiš, stojí v čele dvou nejvlivnějších deníků v zemi," uvádí. Dokument rovněž připomíná nelichotivé výroky prezidenta Miloše Zemana na adresu žurnalistů. Jako další zdroj obav ohledně ČR označuje zpráva pokusy obnovit trestný čin hanobení prezidenta republiky.

"Fakt, že trestně stíhaný premiér v demisi vlastní jedny z nejčtenějších novin v zemi, prezident se naprosto veřejně vulgárně vyjadřuje o velké řadě českých žurnalistů, nešetří osobními urážkami a výsměchem celému novinářskému povolání, je bohužel především negativním signálem pro českou společnost a úroveň veřejné diskuse v ČR," řekl ČTK předseda Pirátů Ivan Bartoš. Nejnebezpečnější je podle něj snaha prezidenta i premiéra ovlivňovat veřejnoprávní média. "Toto chování jde již za hranice demokracie a svobodného projevu v zemi," uvedl Bartoš.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil s hodnocením RSF souhlasí. "Ve chvíli, kdy jedno politické hnutí vlastní část médií a využívá je ke své politické činnosti, tak o nezávislosti médií, minimálně těch, která vlastní Andrej Babiš, nelze hovořit," řekl. Kritizoval i Zemanovy výroky o některých médiích. "To je věc, která je v demokratickém evropském kontextu naprosto neslýchaná. Nedovedu si představit, že by německý prezident takto útočil na média v Německu. Těmito svými výroky prezident republiky výrazně překračuje rámec toho, co si ústavní činitel v demokratickém právním státě vůči médiím může dovolit," řekl.

"Zprávě se nedivím. Bohužel má v mnohém pravdu," uvedl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Také předseda STAN Petr Gazdík s obsahem zprávy RSF souhlasí. "Na toto upozorňujeme už delší dobu, a to i v souvislosti s volebními kampaněmi, ve kterých má majitel novin zřetelnou výhodu," uvedl.

Předseda SPD Tomio Okamura naopak v souvislosti se zprávou RSF kritizoval tradiční média. "Svobodu slova dnes nejvíc pošlapávají mainstreamová média a je třeba říct, že vlastnictví medií soukromníky evidentně nebrání novinářům chovat se, jako by jen oni měli monopol na tu správnou pravdu - a jejich názorové odpůrce se snaží zároveň cíleně likvidovat," uvedl. Podle něj jsou omezováni lidé, "co jsou kritičtí ke lhaní a propagandě v médiích".