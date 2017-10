Praha - Několik tisíc praktických a dětských lékařů a ambulantních specialistů se dnes zapojilo do stávky proti nárůstu byrokracie, podfinancovaným praxím i zavedení elektronického receptu od ledna příštího roku. Mimo provoz bude od 10:30 do 11:00 také asi 400 lékáren. Několik stávkujících lékařů ale ošetřuje alespoň akutní případy. Někteří další sice stávku podporují, ale ordinace mají otevřené v běžném režimu, zjistila ČTK.

V Olomouckém a Libereckém kraji se zapojilo asi 80 procent praktických lékařů, ve Zlínském zhruba 90 procent, v Královéhradeckém více než 70 procent. Podobná situace je ale i v dalších krajích. Například v jihlavském Domě zdraví ordinují dva z celkových 17 praktiků, v poliklinice ve Žďáru nad Sázavou pak funguje jen jeden praktik z 12.

Živý videopřenos z TK ministra Ludvíka k protestu lékařů:

Nemocnice na protesty reagují rozdílně. Strakonická nemocnice kvůli nim rozšířila ambulanci, další jihočeské nemocnice dostaly doporučení, aby zvážily, zda posílí provoz. Naopak nemocnice v Brně, Kyjově, Havířově nebo Břeclavi žádná speciální opatření nechystají a případné pacienty ošetří v ambulancích lékaři, kteří tam normálně ordinují. Žádný dopad stávka ráno neměla ani na velké nemocnice v Libereckém kraji.

Lékárny se připojí až později dopoledne a jen na půl hodiny. Chtějí dorovnání platby za vydaný recept na úroveň zrušených regulačních poplatků. Elektronický recept, který musí lékaři od roku 2018 vydávat, jim podle České lékárnické komory až třikrát prodlouží práci. Navíc na rozdíl od lékařů nedostanou kompenzaci, aby nové povinnosti přizpůsobily své počítače.

Lékaři budou muset od ledna příštího roku každý vystavený recept odeslat také na centrální úložiště. Podle protestujících je systém nepřipravený a nemá slibované možnosti, jako je kontrola souběhu a vzájemných působení předepsaných léků. Měl by být proto podle nich dobrovolný. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka ČTK řekl, že důvodem odmítání eReceptu není to, že by lékaři neuměli s počítačem. Nelíbí se mi jim ale další povinnosti, které na ně stát klade.

Doktoři protestovali už minulý týden v úterý, zapojilo se jich až 12.000. Ordinace byly otevřené a lékaři měli na rukávech černé pásky jako symbol "pohřbívání" jejich praxí. Úhradová vyhláška, proti které protestují, zatím není definitivní, hotová má být na konci října.

Sdružení: Počítač nepoužívá jen mizivé procento lékařů

Počítač v ordinaci nepoužívá jen mizivé procento praktických lékařů. ČTK to řekl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Oponoval tak řediteli Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Zdeňku Blahutovi, který citoval Ústav zdravotnických informací a statistiky, že jde o pět až sedm procent lékařů. Podle Šonky lékaři eRecept nechtějí z jiných důvodů, než že by neuměli s počítačem. Povinnost posílat recepty od ledna elektronicky je jedním důvodů, proč dnes část lékařů na protest neotevřela své ordinace. Dalším je financování jejich praxí.

"Není to tak, že by kvůli eReceptu odcházeli lidé, kteří nepracují s počítačem. Jsou to spíš ti, kdo už jsou třeba v důchodu a každý další rok zvažují, jestli ještě pokračovat. A těm se nelíbí další a další povinnosti, které na ně stát klade," řekl Šonka. Průměrný věk praktického lékaře je kolem 55 let. Přesluhují hlavně na venkově, kde je často nemá kdo nahradit. Podle Šonky zvažuje, že ordinace příští rok zavře, asi stovka praktiků.

Že praktičtí lékaři a ambulantní specialisté s počítačem umí potvrzují i způsoby, jakými komunikují se zdravotními pojišťovnami, kterým vykazují odvedenou práci, aby za ni dostali zaplaceno. Více než 90 procent praktiků podle mluvčího největší české zdravotní pojišťovny, Všeobecné zdravotní pojišťovny, Oldřicha Tichého posílá výkazy přes internet. Dalších zhruba devět procent je nosí na pobočky na flashdisku nebo disketě.

"V některých případech se nechávají poskytovatelé zdravotních služeb v komunikaci s VZP zastupovat za úhradu specializovanými firmami, takže i ordinace bez počítače mohou z pohledu VZP vykazovat péči elektronicky," uvedl Tichý. V papírové podobě nosí výkazy na pobočku méně než půl procenta lékařů.

Přes internet se k lékařům dostávají i další informace důležité pro fungování jejich praxí. SÚKL je podle mluvčí Lucie Přinesdomové na svých webových stránkách informuje například o dostupnosti léčiv nebo jejich nežádoucích účincích. Ty, které lékaři nahlásí pacient, má naopak lékař prostřednictví elektronického formuláře nahlásit lékovému ústavu.

Několikrát ročně SÚKL také kvůli závadám v jakosti stahuje lék až od pacientů nebo pozastaví jeho předepisování. "V takovém případě se jedná o závady v jakosti, které ohrožují zdraví či dokonce život pacienta. Pokud lékaři nemají k těmto informacím přístup, mohou pacientovi v ordinaci aplikovat léčivý přípravek, který je závadou v jakosti dotčen," vysvětlila Přinesdomová.

Právě SÚKL má na starosti zavedení a provoz eReceptu. Lékaři budou muset od ledna příštího roku každý vystavený recept odeslat také na centrální úložiště. Podle protestujících je systém nepřipravený a nemá slibované možnosti, jako je kontrola souběhu a vzájemných působení předepsaných léků. Měl by být proto podle nich dobrovolný. Zubní lékaři, kteří protest podporují, ordinace ale nechávají otevřené, navrhují, aby eRecept museli používat jen ti, kdo vystaví ročně přes 120 receptů. Typický zubař podle nich vypíše dva či tři týdně.

Návrh úhradové vyhlášky pro příští rok počítá pro lékaře za zavedení eReceptu asi se 178 miliony korun. Kompenzaci ale požadují i lékárníci, po které bude podle jejich komory znamenat až trojnásobné prodloužení vydání léku.