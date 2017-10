Praha - Zhruba třetina praktických a dětských lékařů a ambulantních specialistů dnes neotevřela své ordinace na protest proti nedostatku financí a proti zavedení elektronického receptu od příštího ledna. K akci se připojila i asi šestina lékáren, které byly půl hodiny mimo provoz. Podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD) peníze navíc pro praktiky ani lékárny nejsou. Z 16 miliard korun navíc proti letošnímu roku půjde většina na vyšší platy v nemocnicích a drahou specializovanou léčbu, zbývající čtyři miliardy byly rozděleny mezi ostatní.

Ve změnu úhradové vyhlášky pro příští rok už protestující lékaři nevěří. Chtějí ale, aby nová Sněmovna do konce roku zastavila povinnost elektronických receptů. V rozhovoru s ČTK to řekl za Koalici soukromých lékařů, která sdružuje praktiky, dětské lékaře a ambulantní specialisty, Petr Šonka. "Než o jednorázovou změnu úhradové vyhlášky nám jde o to, aby se přijaly mechanismy ke spravedlivějšímu rozdělování peněz," dodal.

Celkem je v Česku přes 43.000 aktivních lékařů. Praktických pro dospělé je více než 6800, ambulantních specialistů 12.800 a praktiků pro děti a dorost 4800. Část z nich ale má své ambulance v nemocnicích, protest se jich tak netýká. Připojilo se k němu asi 7000 ordinací, kolem 4000 z nich byli praktičtí lékaři.

Protesty si podle Šonky vyžádali hlavně lékaři z regionů. V Olomouckém a Libereckém kraji stávkovalo asi 80 procent praktických lékařů, ve Zlínském zhruba 90 procent, v Královéhradeckém přes 70 procent. Podobná situace je ale i v dalších krajích. Například v jihlavském Domě zdraví ordinovali dva ze 17 praktiků, v poliklinice ve Žďáru nad Sázavou fungoval jeden praktik z 12. Někteří stávkující lékaři ošetřovali aspoň akutní případy. Další se ke stávce připojili symbolicky vyvěšením plakátů, ordinace však měli otevřené v běžném režimu.

Protestujícím lékařům vadí srovnávání příjmu celé ordinace, která má vedle platu lékaře a sestry i další náklady jako nájem ordinace, její provoz a zdravotnický materiál, s příjmem lékaře v nemocnici. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula ale v této souvislosti dnes uvedl, že slouží jen přes 30 hodin týdně, zatímco lékaři v nemocnicích i 50 až 60 hodin. Podle Ludvíka navíc ordinace na rozdíl od nemocnic nevykazují konkrétní strukturu nákladů.

Nemocnice na protesty reagovaly rozdílně, například strakonická nemocnice kvůli nim rozšířila ambulanci. Řada dalších nemocnic ale žádná speciální opatření nepřijala a pacienty ošetřovali v ambulancích lékaři, kteří tam normálně ordinují. Žádný dopad stávka ráno neměla ani na velké nemocnice v Libereckém kraji.

Kvůli zavřeným ordinacím lékařů pacienti chodili méně často také do lékáren. Například v sedmitisícové Dobrušce na Rychnovsku zavřeli ordinace všichni praktičtí lékaři. ČTK to řekl majitel lékárny U zlatého lva Jan Hendrych. "Takzvaný volný prodej byl normální, ale pacienti s recepty chodili minimálně," uvedl Hendrych. V jedné z lékáren v Táboře bylo receptů nejméně o polovinu méně, v jedné pardubické odhadli úbytek na třetinu.

Před polednem na protest na půl hodiny zavřelo asi 420 lékáren, dalších 1500 se připojilo symbolicky. Také lékárníky rozhněval návrh úhradové vyhlášky na příští rok. Nastavené podmínky jsou podle nich likvidační zejména pro malé lékárny, které nejsou součástí řetězců. Lékárníci chtěli navýšení platby za vydání receptu ze současných 13 na 30 korun, což byla částka zrušeného regulačního poplatku. Vadí jim i narůstající administrativa v souvislosti s plánovanými eRecepty, které pro některé lékárny prý znamenají i další náklady.

Také lékaři tvrdí, že systém elektronického receptu je nepřipravený a nemá slibované možnosti, jako je kontrola souběhu a vzájemných působení předepsaných léků. Měl by být podle nich proto dobrovolný. Lékaři budou muset od ledna příštího roku každý vystavený recept odeslat i na centrální úložiště.

Doktoři protestovali i minulý týden v úterý, zapojilo se jich až 12.000. Ordinace byly otevřené a lékaři měli na rukávech černé pásky jako symbol "pohřbívání" praxí. Úhradová vyhláška, proti které protestují, zatím není definitivní, hotová má být na konci října.