Praha - Většina poslanců je připravena hlasovat pro vydání předsedy a prvního místopředsedy hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Klub ANO nedal svým členům žádné doporučení, jak mají hlasovat, jeho zástupci ale mluvili o policejní žádosti o vydání jako o nekvalitní a neodůvodněné. Policie chce oba poslance obvinit kvůli padesátimilionové dotaci na stavbu farmy Čapí hnízdo. Sněmovna se bude žádostí o jejich vydání zabývat ve středu dopoledne.

Poslanecké kluby vládní KDU-ČSL i opozičních TOP 09 a KSČM budou jednotně hlasovat pro vydání Babiše a Faltýnka. Podle zástupců těchto stran nemá Sněmovna rozhodovat o vině a nevině, ale měla by toto rozhodování přenechat orgánům činným v trestním řízení. ČSSD a ODS nedaly svým poslancům pokyn, jak mají hlasovat, v klubech obou stran je ale velká většina zákonodárců připravena vydání Babiše s Faltýnkem podpořit.

Někteří politici připomněli, že Babiš sám v minulosti volal po zrušení poslanecké imunity. "Imunita neslouží ničemu, je to podle mě přežitek. Docela bych podepsal slova Andreje Babiše, že je to něco, co by se mělo zrušit. A politici by neměli být chápáni jako nějaká zvláštní třída," řekl ministr zahraničí a volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek.

Také předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura zmínil, že Babiš i další politici ANO mluvili o zrušení imunity. Nyní se Babiš podle něj chová podle zásady z knihy Farma zvířat, že "všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější".

"Je vůbec nepředstavitelné, že o tom vůbec musíme hlasovat. V jakékoli jiné západoevropské demokracii by tito dva pánové dávno složili své mandáty a opustili politiku," řekl šéf poslanců TOP 09 Michal Kučera.

Faltýnek řekl, že při středečním jednání Sněmovny se on i Babiš budou snažit sdělit své argumenty, které podle nich policie v žádosti o vydání zamlčela. Očekává dlouhou diskusi, poslanci ANO se o svém postoji rozhodnou až po ní. Faltýnek přitom nečeká, že se představitelům ANO podaří přesvědčit celou Sněmovnu.

Poslanci ANO dnes také označili policejní žádost o vydání Babiše s Faltýnkem za účelovou, podle nich má poškodit hnutí v říjnových volbách. Poslanci tvrdili, že policejní žádost neobsahuje závažné informace, které by v ní měly být, a nemá ani oporu v trestním spisu.

Policejní žádost o Babišovo a Faltýnkovo vydání ke stíhání bude podle programu prvním bodem středečního jednání. Ve středu ráno by ale Sněmovna ještě mohla plán schůze upravit.

Sněmovní mandátový a imunitní výbor doporučil už dřív plénu žádosti policie vyhovět. Sněmovna tak s největší pravděpodobností oba poslance ke stíhání vydá. Babiše chce policie stíhat pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu.