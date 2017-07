Praha - Většina krajských organizací hnutí Starostové a nezávislí (STAN) se kloní k tomu, aby hnutí šlo do voleb samostatně a nepřijalo nabídku vstoupit na kandidátní listiny KDU-ČSL. ČTK to řekl předseda STAN Petr Gazdík. Zdůraznil, že konečné rozhodnutí ve věci bude mít celostátní výbor STAN, který bude jednat dnes odpoledne.

Gazdík uvedl, že žádný z krajů se nekloní k variantě, že by Starostové na podzim do Sněmovny vůbec nekandidovali. "Zůstávají dvě varianty - buď přijmout nabídku KDU-ČSL a jít na jejich kandidátky, nebo postupovat samostatně. Momentálně se většina krajů kloní spíše k té variantě postupovat samostatně, ale definitivně o tom rozhodne celostátní výbor," řekl. Celostátní výbor bude jednat od 15:00, výsledky by měli Starostové představit po 18:00.

STAN reaguje na rozhodnutí lidovců z minulého týdne změnit formu spolupráce. KDU-ČSL chce, aby místo dříve dohodnutí volební koalice vyslali Starostové své zástupce na lidovecké kandidátky. Znamenalo by to snížení volebního prahu pro vstup do Sněmovny z deseti na pět procent. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek přitom uvedl, že by v případě spolupráce zůstal zachován společný program obou uskupení i podoba kandidátních listin, na kterých mají Starostové lídry v šesti krajích a druhá místa v osmi krajích.

Ve STAN ale zaznívají hlasy, že nová forma spolupráce by nebyla rovnoprávným partnerstvím, a proto by bylo lépe s lidovci společně nekandidovat.

Gazdík dnes uvedl, že pokud by se Starostové rozhodli jít do voleb samostatně, chtěli by oslovit 250.000 voličů, kteří jim dali hlas loni v krajských volbách. "Což je těch pět procent v celostátních volbách, které bychom v takovém případě potřebovali," řekl Gazdík. Samostatnou kandidaturu STAN je připravena podpořit i desítka regionálních stran, které s lidovci a STAN v dubnu podepsaly smlouvu o spolupráci. "Jejich podpora platí i pro případ samostatné kandidatury hnutí STAN do voleb," řekl dnes Gazdík.