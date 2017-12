Praha - Většina Čechů dojíždí do práce maximálně půl hodiny, nejčastěji do zaměstnání jezdí osobním autem. Vyplývá to z průzkumu, který pro dopravní firmu Icom Transport zpracovala společnost Instant Research. Více než třetina respondentů uvedla, že jim cesta do zaměstnání zabere maximálně 15 minut, za půl hodiny se do práce dopraví dalších 32 procent dotazovaných. Zhruba hodinu dojíždí šest procent lidí.

Hlavním dopravním prostředkem pro cestu do zaměstnání jsou osobní auta, využívá je 40 procent dotazovaných. Pětina cestujících jezdí veřejnou hromadnou dopravu. "Bezmála 14 procent českých zaměstnanců chodí do zaměstnání pěšky a 6,3 procenta využívá jízdní kolo. Z toho vyplývá, že počet těch, kteří se vypravují do práce pěšky či na kole, je prakticky stejný, jako těch, kteří spoléhají na veřejnou dopravu," řekl ředitel Icom Transport Zdeněk Kratochvíl.

Využití dopravních prostředků souvisí s hlavními požadavky, které lidé na ranní cestování do práce mají. Pro zhruba polovinu je hlavním kritériem rychlost. Zhruba 19 procent dotazovaných za hlavní výběrové kritérium uvedlo spolehlivost. Cena dopravy je upřednostňována 16,7 procenta dotazovaných. Ekologicky šetrnou dopravu preferuje 4,2 procenta účastníků šetření.

Více než třetina lidí za dojíždění utratí měsíčně méně než 500 korun. Náklady do jednoho tisíce korun uvedlo 25 procent dotazovaných a zhruba 18 procent lidí nestojí doprava do práce nic. Zhruba 11 procentům lidí na dojíždění přispívá zaměstnavatel.

Nejčastěji lidé jezdí do práce osobním autem v Jihočeském kraji, jde o 60 procent osob. Nejméně v Praze, a to čtvrtina. To koresponduje se spokojeností lidí s dopravními možnostmi. Nejméně spokojení s dopravu jsou obyvatelé Jihočeského kraje, zatímco Pražané patří mezi lidi, kteří jsou s dopravním spojením spokojení nejvíce. Jako uspokojivé je uvádí téměř 60 procent lidí. Ještě výrazněji spokojení jsou lidé v Plzeňském a Karlovarském kraji, kde je spokojených 80 procent.

Průzkumu se zúčastnilo 1050 respondentů.