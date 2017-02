Praha - Lidé s vyšší tělesnou hmotností, kteří ale nejsou obézní, při chůzi méně ohýbají nohy v kolenním kloubu. Tím pravděpodobně šetří energii a své kosti. Při společném výzkumu chůze 50 neobézních dospělých lidí to zjistili antropologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s odborníky z Vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu a univerzitou v New Yorku. O studii publikované v časopise PLoS ONE dnes ČTK informoval mluvčí Přírodovědecké fakulty UK Michal Andrle.

Koleno se ohýbá při každém kroku. Tento pohyb jistí svaly na přední straně stehna, protože jinak by se lidem při každém kroku podlamovala kolena. Kontrola pohybu vyžaduje energii, takže větší rozsah ohybu kolena i jiného kloubu znamená větší výdej energie při chůzi. Vede také k většímu namáhání kloubů a kostí.

Neplatí to jen pro člověka, ale také pro zvířata. Velká zvířata, jako je kůň nebo slon, proto ve srovnání například s hlodavci ohýbají nohy v kolenu při chůzi a běhu méně. Nebylo ale dosud jasné, zda to platí i u různě velkých zástupců stejného druhu. V případě člověka byla dosud porovnávána především chůze lidí s normální hmotností s lidmi obézními, u kterých mohl být způsob chůze ovlivněn také bolestmi nebo rozložením tuku v těle.

Aktuální studie zjistila, že tělesná hmotnost ovlivňuje při chůzi míru ohýbání kolene nezávisle na rychlosti, pohlaví a délce končetin. Modelování lidské chůze vědci testovali v laboratoři v New Yorku na živých lidech. Tuzemští antropologové navíc zjistili, že i mírné změny v ohybu kolene významně ovlivňují síly působící v kolenním kloubu.