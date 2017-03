Příbram - Generální ředitel fotbalové Příbrami Petr Větrovský se rozhodl rezignovat. Důvodem jsou spory o dotace s vedením města, kde je Větrovský zároveň zastupitelem za ČSSD. Doufá, že jeho odstoupení by mohlo pomoci zachránit fotbal v Příbrami, jejíž tým je poslední v tabulce první ligy.

"Poslední tři roky se nám snižují dotace, zatímco jsou tu kluby, kterým se zvyšují. To mi přijde nespravedlivé. Nedostal jsem vysvětlení, proč tomu tak je, a mám z toho pocit, že je problémem skutečnost, že jsem v klubu já jako člen jiné politické strany," řekl dnes ČTK Větrovský, který je od roku 2008 členem opoziční ČSSD, zatímco v radě města zasedají zástupci ANO a TOP 09.

"Nechci, aby kvůli tomu trpěla naše úspěšná mládež, která patří k nejlepším v republice. Vždyť naši odchovanci zářili teď během reprezentační přestávky za áčko, jednadvacítku i devatenáctku," uvedl Větrovský.

Podle vedení města jde však jen o narovnání dotačního prostředí. "Klub je obětí minulosti, kdy od města dostával nadstandardní příjmy," řekl podle serveru pribram.cz na pondělním zasedání radní Václav Dvořák (ANO). Vadí mu, že fotbalový klub je podnikatelským subjektem.

Větrovský během pondělního jednání oznámil rezignaci, na což Dvořák reagoval, že pokud to dělá jen kvůli tomu, že pak klub dostane víc peněz, tak tomu tak není. "Netuším, zda to pomůže, ale už jsem z toho všeho unavený. Musím to probrat s panem (prezidentem klubu Jaroslavem) Starkou, který zvažuje další budoucnost klubu, zda vůbec pokračovat s fotbalem v Příbrami," prohlásil Větrovský.

To připustil i Starka. "Petrovi se na jednu stranu vůbec nedivím. Ono to nekonečné hádání a obhajování stojí hrozně úsilí. Musím se rozhodnout, co dál. Možná tu fotbal skončí a místní radnice si tu může postavit pomníček, že zbavila město fotbalu a Starky. Budu teď přemýšlet nad budoucností," řekl pro klubový web prezident příbramského fotbalu.

Podle webu příbramského klubu město schválilo pro letošní rok podporu mládežnického fotbalu ve výši 3,75 milionu korun. To má být o milion méně než před rokem. V minulosti přitom údajně dotace činila i devět milionů.

Příbram je poslední v ligové tabulce s pouhými 12 body a na místa zaručující záchranu v nejvyšší soutěži ztrácí šest bodů. Sestoupit může poprvé od roku 2008.

Jednatřicetiletý Větrovský byl generálním ředitelem Příbrami od května 2012, kdy se stal i minoritním akcionářem. Předtím pracoval jako marketingový ředitel a tiskový mluvčí klubu.