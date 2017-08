Pohořelice (Brněnsko) - Veterináři k dnešnímu poledni zlikvidovali ve firmě AG Maiwald v Pohořelicích už 35.000 slepic kvůli salmonele. Celkem jich musejí utratit 65.000. Do dnešních 17:00 chtějí mít utraceno zhruba 50.000 nosnic. ČTK to řekl Ctirad Zabloudil, vedoucí pohotovostního střediska pro mimořádné situace Státní veterinární správy. Zbytek veterináři zlikvidují v pátek. Salmonela zasáhla část chovu, vejce z něj stahuje řetězec Lidl. Další část chovu je ale bez problémů a podnik z něho může vajíčka prodávat, doplnil Zabloudil.

Majitel firmy Arnošt Maiwald ČTK řekl, že ho výskyt salmonely překvapil. "Provádíme schválený protisalmonelový vakcinační program a dodržujeme veškerá preventivní opatření. Podle sdělení veterinářů však žádná vakcína nemá stoprocentní účinnost. Situace nás mrzí a za vzniklé komplikace se všem našim zákazníkům omlouváme," uvedl Maiwald.

Video: Veterináři likvidují slepice v Pohořelicích pomocí plynu 24.08.2017, 15:00, zdroj: ČTK

Dodal, že vejce od dotčené drůbeže lze konzumovat po tepelné úpravě. "V současnosti probíhá likvidace těchto nosnic a následovat bude desinfekce hal. Celkem chováme 470.000 kusů nosnic a 400.000 kusů odchovů ve čtyřech různých farmách v České republice. U ostatních nosnic byl výskyt negativní a vejce jsou zdravotně nezávadná," doplnil Maiwald. Škodu způsobenou likvidací 65.000 slepic zatím neumí vyčíslit. "Neměli jsme čas ji zatím počítat, ale půjde do milionů. Pojištění jsme, ale s limitem na pojistnou událost. Snad to z větší části škodu pokryje. Prioritou je ale pro nás bezpečná potravina a až potom vše ostatní," doplnil Maiwald.

Veterináři odhalili salmonelu poté, co je hygienici ze Zlínského kraje upozornili na průjmové problémy dětí na jednom z táborů, kde byla vajíčka z podniku. Bakterie se objevily ve třech menších halách, ve čtvrté velké hale s 69.000 slepic se nákaza nepotvrdila. Proto je možné vejce z této haly konzumovat. Starosta Pohořelic Josef Svoboda novinářům řekl, že lidé mohou přijít do podniku vejce vyměnit nebo si koupit kusy z nezasažené produkce. Doplnil, že celou situaci řeší veterináři, a proto nebylo potřeba zapojení hasičů nebo jiných složek záchranného systému.

Video: Veterináři utratili v Pohořelicích kvůli salmonele 28.000 slepic 24.08.2017, 12:00, zdroj: ČTK

Slepice se likvidují pomocí plynu. "Naskládáme je do kontejneru, do kterého se napustí taková koncentrace oxidu uhličitého, že okamžitě ztratí vědomí a dochází k usmrcení. Potom se kontejner převeze do asanačního podniku a moučka se spálí," uvedl jihomoravský ředitel veterinární správy Jaroslav Salava. Doplnil, že tento způsob likvidace je nejrychlejší a ověřený, ale i šetrný ke zvířatům. Podle Salavy se salmonela objevila v trusu několika slepic. "Slepice však byly bez příznaků tohoto onemocnění. Je běžné, že se patogen objeví ve vylučování, přestože dotyčnému nemoc nezpůsobí. Vylučuje se ale do prostředí, a proto jsou opatření tak brutální," řekl Salava.

Veterináři provedou stovky kontrol za rok a zhruba v jednom ze sta se problémy objeví. Podle Salavy neexistuje stát,který by měl hejna, kde by nikdy nebyla salmonela. "Není nulový výskyt," doplnil ředitel.

Bakterie salmonely vyvolávají průjmové onemocnění. Lze je zničit dostatečným tepelným zpracováním potravin. Pro zdravé a silné jedince většinou není nebezpečná, ohrožení jsou starší a nemocní lidí i děti, kteří se hůř vyrovnávají s velkými ztrátami tekutin.