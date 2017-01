Praha - Veterináři zakázali v Česku kvůli ptačí chřipce chov ptactva v komerčních chovech venku ve volném výběhu. V případě porušení zákazu hrozí chovatelům až dvoumilionová pokuta. Chovatelé mohou veterináře zažádat o výjimku, musí však ptáky krmit pod střechou. Vyplývá to z nařízení Státní veterinární správy (SVS), které má ČTK k dispozici. Opatření bude platit do odvolání, sdělil dnes ČTK mluvčí SVS Petr Pejchal.

Preventivní opatření veterináři zavádějí, aby zabránili šíření ptačí chřipky na českém území. Nemoc se v ČR objevila v minulém týdnu zhruba po desetiletí. Zaznamenána byla na jižní Moravě a v jednom chovu ve středních Čechách.

"Chovatelům se dále nařizuje zajistit ochranu jejich chovů zamezením vniknutí volně žijícího ptactva do hal a vést řádnou evidenci o chovu, úhynech, přesunech a veterinárních ošetřeních zvířat," informovali veterináři. Do odvolání platí i zákaz pořádání výstav ptactva, chovatelských soutěží nebo soutěží poštovních holubů. Dříve veterináři hovořili o konci zákazu na konci ledna. V případě porušení zákazu může stát udělit pokutu do 50.000 korun u fyzické osoby a dva miliony u právnické. Podle Pejchala bude nařízení zrušeno na základě vyhodnocení nákazové situace. Pokud by chtěl český chovatel jet se svým ptactvem na zahraniční výstavu, musí mít souhlas veterinářů minimálně tři dny před odjezdem.

"Cílem vydaných mimořádných veterinárních opatření není šikana chovatelů - podnikatelů, nýbrž zajištění maximální možné ochrany chovu a zamezení dalšího šíření nebezpečné nákazy," sdělil dnes ČTK ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Současné nařízení se zatím nevztahuje na chovy bažantů a ohrožených tetřevů hlušců v odchovnách Lesů ČR a nekomplikuje ani podnikání Pavla Wiedera, který vlastní pštrosí farmu v Hněvošicích na Opavsku. Chovy zmíněných ptáků jsou totiž v uzavřených voliérách nebo budovách.

"Ptáky máme zavřené v hale kvůli silným mrazům. Tam je také krmíme. Kapacity máme dostatečné, takže tam mohou do odvolání nařízení zůstat," řekl ČTK Wieder. Farma podle něj navíc přijala i vlastní opatření, kterým chce případnému šíření chřipky zabránit. "Například dezinfikujeme vstupní rohože," uvedl.

Veterináři by měli dnes pokračovat v utrácení drůbeže na jižní Moravě, v místech zasažených ptačí chřipkou. V pondělí zlikvidovali celý chov v Lázních Toušeň u Prahy.

Na jižní Moravě jsou tři ohniska v Ivančicích a Moravském Krumlově, potvrzena byla i nákaza v menším chovu slepic a perliček v Brodě nad Dyjí, který veterináři už zlikvidovali. V okolí Ivančic a Moravského Krumlova je ale potřeba utratit drůbež v celém ochranném tříkilometrovém okruhu. Dosud tam bylo utraceno přes 5000 kusů.

Usmrcovat volně žijící ptáky v blízkosti ohnisek se veterináři nechystají. "Usmrcení lokální populace ptáků vede zpravidla k rychlému obsazení této lokality dalšími ptáky z okolních oblastí," uvedl Pejchal. Podle něj je také velmi obtížné určit druhy ptáků, které by se měly teoreticky usmrcovat. "Hostitelem viru může být až několik desítek druhů ptáků," uzavřel mluvčí.

Ptačí chřipkou jsou nakaženi ptáci ve většině evropských zemí.