Vlachovo Březí (Prachaticko) - Hasiči s veterináři dnes kvůli ptačí chřipce utratili 17.000 kachen ve Vlachově Březí na Prachaticku. Jde dosud o největší nakažený chov v Česku, farmu PT s.r.o. Nemoc se mezi ptáky dostala pravděpodobně ve slámě z podestýlky. ČTK to řekl František Kouba, ředitel jihočeské krajské hygienické stanice. Dopoledne zlikvidovali veterináři i malochov v Ledenicích na Českobudějovicku, asi tři desítky ptáků. V jižních Čechách jsou to páté a šesté ohnisko ptačí chřipky, v obou vyhlásili veterináři ochranné pásmo a pásmo dozoru.

Ve Vlachově Březí jde o komerční chov. "Jsme bohužel nejvíc zasažená oblast v České republice. Tohle je chov, který je velice pečlivě sledován, biologická bezpečnost zde byla dobrá až na tu podestýlku. Je to sláma skladovaná ve vnějším prostředí a nebyla to jejich sláma, přivezli si ji z jiného hospodářství, protože neměli dostatek své, a pravděpodobně došlo ke kontaminaci. Komerční chov, který v současné době zásobuje tržní síť masem z kachen, to odnáší nejvíc," dodal Kouba.

Video: Veterináři utratili kvůli chřipce 17.000 kachen na jihu Čech 01.02.2017, 16:26, autor: vpc/ama, zdroj: ČTK/Č.Budějovice

Hasiči s veterináři vynášeli kachňata z jedné ze tří hal chovu v černých popelnicích, házeli je do modrého kontejneru, kde je utratili pomocí kysličníku uhličitého. Podle Milana Raby, velitele zásahu hasičů, odchytávalo kachňata přímo v hale 12 hasičů, dalších dvanáct bylo připraveno na případné střídání.

Veterináři se dnes ve Vlachově Březí sešli se starosty všech obcí v ochranném pásmu a pásmu dozoru. "Přestává to být legrace. Ať si lidé dávají pozor a uvědomí si, že se to může stát každému z nich. Jsou to živí živočichové a nejsme ve sterilním prostředí, chřipka nás dovede zdecimovat všechny. Děláme všechno pro to, aby to nedopadlo jako před 100 lety španělská chřipka, což bylo něco podobného a zmutovalo to na lidi," řekl Kouba s tím, že všem obcím v Jihočeském kraji dnes rozeslali do datových schránek upozornění, jak jednat, když najdou uhynulé ptáky.

Farma PT musí teď podestýlku zakonzervovat, zkompostovat a vydezinfikovat, aby byl virus zlikvidován. Po 21 dnech mohou halu použít pro další chov.

V jižních Čechách je šest ohnisek ptačí chřipky. Minulý týden se objevila ve velkochovu v Řitovízi u Blatné na Strakonicku, kam se virus zřejmě dostal z podestýlkové slámy, kterou asi kontaminovaly divoké kachny. Firma přišla vybitím 6500 kachen přibližně o 20 tun masa.