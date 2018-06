Ilustrační foto - Kvůli africkému moru je zakázaný vstup s domácími zvířaty do lesů na katastrálních územích Hvozdná, Štípa, Kostelec u Zlína, Veselá u Zlína, Klečůvka a Lužkovice. Na snímku z 2. srpna je cedule informující o zákazu v Lípě na Zlínsku.

Ilustrační foto - Kvůli africkému moru je zakázaný vstup s domácími zvířaty do lesů na katastrálních územích Hvozdná, Štípa, Kostelec u Zlína, Veselá u Zlína, Klečůvka a Lužkovice. Na snímku z 2. srpna je cedule informující o zákazu v Lípě na Zlínsku. ČTK/Glück Dalibor

Jihlava - Veterináři dnes představí opatření, která chystají, aby zabránili rozšíření afrického moru prasat. Uplyne právě rok od jeho prvního zjištění na Zlínsku. Přenašeči nemoci jsou divoká prasata, u více než 200 z nich byla nemoc v republice potvrzena. Pokud by se nemoc dostala do chovu prasat domácích, musel by se vybít.

Ministerstvo zemědělství uvedlo, že ačkoliv se původně chystalo zavést plošné zástřelné, kvůli finanční náročnosti ho odložilo. Ministerstvo zatím počítá s kompenzacemi spojenými s chorobou za 21,5 milionu korun.

Nález moru u divokých prasat byl pro veterináře před rokem překvapením, blízko Zlína žádné ohnisko choroby v té době nebylo. Nejpravděpodobnější je, že nemoc zanesl do oblasti člověk, například přes tepelně nezpracované masné výrobky.

Podle názoru Bohumila Straky z Českomoravské myslivecké jednoty je Česká republika jediným státem, kde se podařilo chorobu izolovat. Nákaza se v mezičase mimo jiné nekontrolovaně šíří v Polsku okolo Varšavy, nedávno byl africký mor prasat zaznamenán v Maďarsku. "Slovensko je ze všech stran obklíčeno morem, a i když mají stanovena veterinární opatření v příhraničních okresech, tak se oprávněně bojí, že mor dorazí i k nim," dodal Straka.

Letos na začátku února se zmenšila zamořená oblasti ve Zlínském kraji. Od února se prokázala nemoc u jednoho kusu odloveného v katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků.