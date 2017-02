Červená Voda (Orlickoústecko) - Státní veterinární správa pozastavila činnost ve výrobně mléčných výrobků v Dolní Orlici, části Červené Vody na Orlickoústecku. Při kontrole zjistila značné nedostatky v hygieně provozu a nedodržení informační povinnosti při hlášení zásilky do místa určení. ČTK to zjistila na webu veterinární správy.

Kontroloři měli výhrady zejména k osobní hygieně, údržbě potravinářských prostor, skladování čistících a desinfekčních prostředků, čištění a sanitaci, manipulaci s potravinářskými odpady a vedení výrobní dokumentace. Zjistili rovněž, že provozovatel přijal dvě zásilky výrobní suroviny, konkrétně polotovaru sýra Eidam ze Slovenska v množství 260 kilogramů, u nichž příjemce v místě určení neoznámil příchod zásilky prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy.

Kromě pozastavení výroby veterináři také zakázali uvádět výrobky do oběhu. Celý případ se bude řešit ve správním řízení. Provozovateli hrozí za porušení správné výrobní a hygienické praxe a za neoznámení příchodu zásilky do místa určení sankce až do jednoho milionu korun.