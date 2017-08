Pohořelice (Brněnsko) - Veterináři dnes kvůli salmonele zahájili likvidaci posledních 18.000 slepic ve firmě AG Maiwald v Pohořelicích na Brněnsku. Od středy tam utratili už 47.000 kusů. Dnes s likvidací skončí. Potom prostor čeká úklid a dezinfekce. ČTK to řekl vedoucí pohotovostního střediska pro mimořádné situace Státní veterinární správy Ctirad Zabloudil. Salmonela zasáhla část chovu, z nezasažené produkce může firma vajíčka prodávat. V dezinfikovaných halách by mohly být nové slepice za několik týdnů.

Veterináři museli odstranit celkem 65.000 slepic. Ve středu utratili 21.000, ve čtvrtek 26.000 a na pátek jim zbylo 18.000 kusů. Skončit chtějí dnes odpoledne. "Jakmile budou naše práce hotové, zaměstnanci podniku provedou mechanickou očistu veškerých zařízení. Specializovaná firma pak provede dezinfekci a sanitaci," uvedl Zabloudil.

Potom přijdou na místo znovu veterináři. "Odebereme úřední vzorky, a pokud budou všechny výsledky negativní, bude se moct znovu v dotčených místech zahájit chov. Mohlo by to být zhruba za dva týdny," doplnil Zabloudil.

Salmonelu veterináři odhalili poté, co jim dali hygienici ze Zlínského kraje zprávu o průjmových onemocněních na jednom z dětských táborů, kde se konzumovala vajíčka z podniku. Nákazu zjistili ve třech menších halách ze čtyř, v té největší s 69.000 nosnic se nepotvrdila. Firma proto může vajíčka z této haly prodávat.

Někteří lidé přišli do podniku vajíčka vrátit a odnesli si peníze, jiní si vajíčka vyměnili. Veterináři utrácejí slepice v kontejnerech pomocí plynu. Označují to za nejrychlejší a osvědčený způsob, který je i šetrný ke zvířatům. Majitel firmy Arnošt Maiwald ČTK řekl, že škoda půjde do milionů korun, podnik je ale pojištěný. Firma podle něj používá vakcinační program, přesto se za vzniklé problémy zákazníkům omluvil. Vajíčka stahuje z prodeje řetězec Lidl. Salmonela způsobuje průjmová onemocnění, problémy mohou mít především starší a nemocní lidé s dětmi kvůli velké ztrátě tekutin.