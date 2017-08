Pohořelice (Brněnsko) - Veterináři kvůli salmonele zlikvidovali v chovu firmy AG Maiwald v Pohořelicích už 28.000 z 65.000 slepic. Novinářům to dnes řekl Ctirad Zabloudil, vedoucí pohotovostního střediska pro mimořádné situace ze Státní veterinární správy. Podle něj se slepice likvidují v kontejnerech za pomoci plynu.

Veterináři začali s likvidací ve středu, kdy podle jihomoravského ředitele veterinární správy Jaroslava Salavy zlikvidovali 21.000 kusů. Dnes od rána v pracích pokračují. "Celkem jsme zlikvidovali 28.000 kusů. Do večera chceme odstranit dvě třetiny z celkového počtu a do pátku večer budeme hotoví," uvedl Zabloudil.

Slepice se likvidují pomocí plynu. "Naskládáme je do kontejneru, do kterého se napustí taková koncentrace oxidu uhličitého, že okamžitě ztratí vědomí a dochází k usmrcení. Potom se kontejner převeze do asanačního podniku a moučka se spálí," uvedl Salava. Doplnil, že tento způsob likvidace je nejrychlejší a ověřený, ale i šetrný ke zvířatům.

Veterináři odhalili salmonelu v chovu v Pohořelicích na základě informaci od hygieniků ze Zlínského kraje, kteří řešili průjmové problémy na jednom z dětských táborů, uvedl Zabloudil. Na základě toho se dohledalo, že na táboře byla vejce z pohořelického chovu.

Veterináři provedou v chovech stovky kontrol za rok, zhruba v jednom ze sta se problémy objeví. "Neexistuje stát, který by měl hejna, kde by nikdy nebyla salmonela. Znamená to, že není nulový výskyt," řekl Salava.

Bakterie salmonely vyvolávají průjmové onemocnění. Lze je zničit dostatečným tepelným opracováním potravin. Do organismu pronikají výhradně ústy, vylučují se stolicí, případně močí. Nákaza se přenáší potravinami nebo z nemytých rukou. Pro silné a zdravé jedince nebývá onemocnění většinou nebezpečné. Ohroženi mohou být starší a nemocní lidé a malé děti, protože se hůře vyrovnávají s velkými ztrátami tekutin.

Diskonty Lidl stahují tato vejce s minimálním datem trvanlivosti 11. září nebo dříve. Opatření se týká prodejen Lidl na území Moravy, Slezska a části východních, středních a jižních Čech.