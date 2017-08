Pohořelice (Brněnsko) - Veterináři zlikvidovali za dva dny kvůli salmonele už 47.000 slepic z celkových 65.000 v chovu firmy AG Maiwald v Pohořelicích na Brněnsku. Zbylých 18.000 utratí v pátek, řekl ČTK vedoucí pohotovostního střediska pro mimořádní situace Státní veterinární správy Ctirad Zabloudil. Salmonela zasáhla zhruba polovinu chovu. Vejce z něj stahuje řetězec Lidl. U další části chovu se bakterie nepotvrdila, a proto může podnik vejce prodávat. Několik lidí je dnes přišlo vrátit nebo vyměnit. Firmě vzniknou podle majitele Arnošta Mainwalda milionové škody, podnik je ale pojištěný.

Veterináři odhalili nákazu poté, co je hygienici ze Zlínského kraje informovali o problémech s průjmy na jednom z dětských táborů, kde vajíčka z podniku byla. Salmonelu zjistili ve třech menších halách z celkových čtyř, v té největší s 69.000 slepicemi se nepotvrdila, a proto lze vajíčka z nezasaženého chovu uvádět do oběhu. Ředitel jihomoravské veteriny Jaroslav Salava ČTK řekl, že se salmonela nacházela v trusu, u samotných zvířat se ale neprokázala. Přestože bakterie slepici nemoc nezpůsobila, vylučuje se do prostředí, a proto bylo potřeba podle Salavy brutálního opatření v podobě likvidace. Slepice se zneškodňují pomocí kontejnerů a plynu. Poté se odvážejí ke spálení do kafilerie. Salava to označil za nejrychlejší a osvědčený způsob, který je šetrný i ke zvířatům.

Video: Veterináři likvidují slepice v Pohořelicích pomocí plynu 24.08.2017, 15:00, zdroj: ČTK

Maiwald ČTK řekl, že ho nákaza překvapila, protože firma používá vakcinační program. Zákazníkům se za problémy omluvil. Přesnou výši škody zatím neví, počítá však s milionovými částkami. Firma je pojištěná. AG Maiwald celkem chová 470.000 kusů nosnic a 400.000 kusů odchovů ve čtyřech různých farmách v České republice. "U ostatních nosnic byl výskyt negativní a vejce jsou zdravotně nezávadná," doplnil Maiwald. Dodal, že po likvidaci bude následovat desinfekce hal.

Maiwald uvedl, že vajíčka z dotčeného chovu lze konzumovat pouze po tepelné úpravě. Z nedotčeného chovu je podnik dál prodává. Někteří lidé dnes přišli vajíčka nakoupená v podniku vrátit. Část si odnesla zpět peníze, jiní vejce z nezasažené haly. Někteří se přišli jen informovat. Našli se i takoví, kteří si vajíčka koupili se slovy, že je po tepelné úpravě mohou sníst.

Video: Veterináři utratili v Pohořelicích kvůli salmonele 28.000 slepic 24.08.2017, 12:00, zdroj: ČTK

Diskonty Lidl stahují z oběhu vejce z tohoto podniku s minimálním datem trvanlivosti 11. září nebo dříve. Opatření se týká prodejen Lidl na území Moravy, Slezska a části východních, středních a jižních Čech.

Za rok provedou veterináři stovky kontrol. Podle Salavy se zhruba v jedné ze 100 objeví problémy. "Neexistuje stát, který by měl hejna, kde by nikdy nebyla salmonela. Není nulový výskyt," řekl Salava.

Bakterie salmonely způsobují průjmová onemocnění. Do organismu pronikají výhradně ústy, vylučují se stolicí, případně močí. Nákaza se přenáší potravinami a nemytýma rukama. Pro silné a zdravé jedince nebývá onemocnění většinou nebezpečné. Ohroženi mohou být starší a nemocní lidé a malé děti, protože se hůře vyrovnávají s velkými ztrátami tekutin.