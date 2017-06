Praha - Téměř šest desítek automobilových veteránů dnes ráno obsadilo prostranství u Národního technického muzea v Praze. Z Letné vzápětí jejich posádky odstartovaly k připomínkové jízdě závodu 1000 mil československých, který je jednou z legend v dějinách domácího automobilového sportu. Autoklub Republiky československé ho uspořádal v letech 1933, 1934 a 1935.

Šlo o rychlostní závod na tehdy nejdůležitější domácí silniční trase Praha - Kolín - Německý (nyní Havlíčkův) Brod - Jihlava - Velké Meziříčí - Brno - Břeclav - Bratislava. Účastníci jeli z Prahy do cíle a zpět bez přerušení dvakrát. Celkem tedy téměř 1600 kilometrů ostré jízdy bez odpočinku.

Video: Veteráni jedou 1000 mil československých 15.06.2017, 11:25, autor: bor/hbv, zdroj: ČTK/Video

O vysoké sportovní úrovni svědčí dodnes úctyhodné jízdní průměry vítězů. Absolutně nejrychlejším na této trati byl vítěz druhého ročníku Jindřich Knapp na třílitrovém šestiválci Walter Standard S, který celou trasu ujel průměrnou rychlostí 104 kilometrů v hodině. V poslední čtvrtině závodu z Bratislavy do Prahy dokonce dosáhl průměru 111,5 kilometru za hodinu.

Už od sedmdesátých let 20. století pražský Veteran Car Club příležitostně pořádal vzpomínkovou jízdu historických automobilů 1000 mil československých, která se jede na stejné trase jako původní závod - tedy z Prahy přes Brno do Bratislavy a zpět; i když silnice se od té doby změnily.

"Tento závod vznikl za první republiky a byl mimořádný. Trochu se to osvěžilo v 70. letech a pokračovalo jízdami okolo Prahy. Až před pár lety jsem si řekl, že by stálo za to původní akci osvěžit, byť na kratší trati. Jedeme proto z Prahy do Bratislavy, druhý den máme na Slovensku menší okruh a třetí den se vracíme do Prahy," řekl před startem ČTK ředitel závodu Miroslav Krejsa. Tuto akci bere jako "soutěž historických vozidel pro sportsmany", přičemž trasa závodu má být alespoň zčásti podobná té původní.

Na první etapu se vydala historická auta, která péčí svých majitelů a restaurátorů vyhlížela, jako by právě vyjela z továrny. Byly mezi nimi nablýskané škodovky, tatrovky, aerovky i pragovky, z těch zahraničních například vozy značky Jaguar, MG či BMW. Krejsa se na trať vydal se čtyřmístným britským landroverem Lagonda z roku 1933.

"Potřebuji vůz, kterým se mohu po trase pohybovat rychle, občas se třeba i vracet a zařizovat případné odtahy," vysvětlil ředitel.

Na návrat historických krasavců mohou milovníci benzinu a automobilové techniky čekat u muzea na Letné v sobotu 17. června po 16:00 hodině.

Akci 1000 mil československých 2017 pořádá Veteran Car Club Praha, na jehož internetové adrese lze nalézt podrobnosti.