Ilustrační foto - Některé z nejvýznamnějších archeologických nálezů na území České republiky, které jsou dlouhodobě uloženy v několika muzeích, dorazily 4. srpna za ozbrojeného doprovodu z Opavy do Národního muzea v Praze. Hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic, Věstonická venuše (na snímku) a meteority, které dopadly poblíž Opavy, budou do 27. srpna k vidění na výstavě Unikáty zemských muzeí. Putovní výstava, která se již konala v Opavě a bude pokračovat do Brna, připomíná 200 let existence tří zemských muzeí. ČTK/Šimánek Vít