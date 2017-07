Kitzbühel (Rakousko) - Tenista Jiří Veselý dnes vstoupí do antukového turnaje v Kitzbühelu, kde plní roli sedmého nasazeného hráče. Na úvod ho však čeká zrádný soupeř. Los mu poslal do cesty Němce Yannicka Hanfmanna, který se na minulém turnaji v Gstaadu dostal z kvalifikace až do finále a zaznamenal životní úspěch.

Ve finále sice Hanfmann podlehl Italovi Fabiu Fogninimu, i tak si ale ve světovém žebříčku polepšil o 45 míst na 125. příčku. Veselý je v pořadí ATP o 77 míst výš, takže bude papírovým favoritem. Oba hráči proti sobě nastoupí poprvé. Veselý je jediným českým zástupcem ve dvouhře.