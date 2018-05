Barcelona - Český basketbalista Jan Veselý se po dvou letech opět dostal do ideální sestavy Evropské ligy. S pivotem Fenerbahce Istanbul byli oceněni také Nick Calathes z Panathinaikosu, Nando De Colo z CSKA Moskva, Luka Dončič z Realu Madrid a pivot Vitorie Tornik Šengelija.

Veselý v každé ze čtyř sezon od návratu z NBA dovedl Fenerbahce do závěrečného Final Four a už předloni byl vybrán do optimální sestavy. Letos se mu tento úspěch povedlo zopakovat, poté co definitivně potvrdil, že patří mezi největší evropské hvězdy. Dokonce je šestým nejužitečnějším hráčem soutěže a nejlepším hráčem istanbulských obhájců titulu.

Veselý vylepšil své sezonní průměry na 12,9 bodu na zápas s koeficientem užitečnosti 16,8, což se mu zatím ani v jedné z euroligových sezon nepovedlo. K tomu navíc přidal v průměru 5,2 doskoku na utkání. V play off měl dokonce 13,3 bodu a 7,5 doskoku na zápas. S 18 útočnými doskoky ve čtvrtfinálové sérii s Vitorií navíc stanovil euroligový rekord.

Veselý je stále ve hře o nejužitečnějšího hráče celé soutěže, ale hlavním favoritem je Dončič, který patří mezi nejžádanější hráče při letošním draftu do NBA. Cena pro nejlepšího basketbalistu sezony bude udělena spolu s dalšími trofejemi při Final Four, které začne 18. května v Bělehradu. Veselého Fenerbahce v semifinále narazí na Žalgiris Kaunas. Druhou semifinálovou dvojici tvoří CSKA Moskva a Real Madrid.