Ostrava - Slavné daviscupové chvíle jsou s odchodem Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka pryč, ale tenisová budoucnost nemusí být černá. Jiří Veselý s Adamem Pavláskem výhrou nad slabším výběrem Izraele ve druhé divizi navazují na spolupráci z juniorského Galeova poháru a touží uspět i mezi dospělými.

Tenisté si výhrou v Ostravě zajistili účast v zářijové baráži, v které se pokusí vybojovat návrat mezi elitu. "V baráži se dá hrát s každým. Pokud budeme zdraví, tak proti komukoli šanci mít budeme, abychom uspěli," řekl 65. hráč světa Veselý.

Výhra na antuce porubské haly znamená pro český tým začátek nové éry bez Berdycha a Štěpánka. "Co bylo, bylo. Je to pryč," konstatoval Veselý.

Konec obou ikon reprezentace, strůjců zisku "salátové mísy" v letech 2012 a 2013, přišel náhle v závěru loňského roku. Štěpánek ukončil kariéru a Berdych se rozhodl Davis Cup už nehrát. "Radek musel skončit s tenisem, jelikož mu to nedovolovalo zdraví. A Tomáše chápu, to jsem říkal vždycky," řekl Navrátil. "Tomáš pro Davis Cup udělal tolik jako málokdo. Navždy zůstane legendou našeho tenisu," dodal.

Kapitán si jen přál, aby se Berdych jednou důstojně rozloučil s fanoušky. "Cestovali a podporovali ho. Ale rozloučení s diváky by bylo slušné," řekl Navrátil.

Veselý je aktuálně jediným daviscupovým hráčem ve stovce, ale v té už byli Pavlásek i Lukáš Rosol. V solidního deblistu vyrostl Roman Jebavý a první ostruhy v soutěži a postupně i na turnajích získává Václav Šafránek. "Pořád věřím, když se sehrajeme a vyspějeme, tak se probojujeme na vyšší pozice," dodal Navrátil s tím, že si uvědomuje, že aktuálně tenisté třeba na semifinále DC nemají.

"Je strašně těžké říct, jestli můžeme hrát Světovou skupinu nebo čtvrtfinále, semifinále, tak to ukáže čas. Ale jsme rádi, že jsme spolu zvládli důležité utkání, a těšíme se na baráž a uděláme vše, abychom dostali Česko výš," řekl Pavlásek.

Navrátil cítil nový vítr v šatně. Veselý, Pavlásek a Šafránek jsou skoro stejné ročníky. "Parta je vynikající. Sice nejsou ještě kvalitní jak Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem, ale kdyby se ještě posunuli, Adam Pavlásek s Lukášem Rosolem se vrátili do stovky, tak bychom mohli myslet s odvahou na solidní výsledky," řekl kapitán.

Veselý s Pavláskem můžou v Davisově poháru navázat na společné úspěchy z juniorských let. Před sedmi lety vyhráli Galeův pohár. "Pro mě je to symbolické a minisplněný sen. Vyhráli jsme Galeův pohár a teď vyhráli daviscupové utkání, i když to byla druhá liga. Moc často se nestává, že stejní hráči, co spolu byli úspěšní v juniorech, úplně ve stejném složení hráli i v dospělé kategorii," řekl Veselý.

Ostravská výhra dodá Veselému i Pavláskovi v soutěži sebevědomí do dalších duelů. "Určitě je to dobrá zkušenost. V budoucnu se nám bude hodit. Dřív nebo později na nás dvou tým stát může. Doufám, že vítězných bude co nejvíc," řekl Veselý.

Oba si přejí, aby se v příštím roce formát soutěže nezměnil a dál se mohlo hrát v domácím prostředí. Ve hře je totiž možnost, že by se Davisův pohár hrál na jednom místě. "Tak já jsem razantně proti, jelikož Davis Cup je o tom, aby se hrálo před domácím publikem. V tom je krása soutěže," dodal Pavlásek.