Istanbul - Tenisté Jiří Veselý a Roman Jebavý vyhráli čtyřhru na turnaji v Istanbulu. Ve finále smetli turecko-italský pár Tuna Altuna, Alessandro Motti dvakrát 6:0 a získali první společný titul.

Pro sedmadvacetiletého Jebavého je to největší úspěch kariéry. O čtyři roky mladší Veselý už má na kontě i jeden singlový titul a ve finálových zápasech ve čtyřhře na okruhu ATP si drží stoprocentní bilanci. V roce 2014 vyhrál halový turnaj v Moskvě po boku Františka Čermáka.

"Rozhodně jsme nečekali, že vyhrajeme takovýmto výsledkem. Ale hráli jsme výborně. Pořád jsme je tlačili. Celý týden se nám dařilo, zasloužili jsme si vyhrát," řekl Veselý.

Dva kanáry ve finále turnaje ATP naposledy předvedli Polák Lukasz Kubot s Rakušanem Oliverem Marachem v roce 2010 v Acapulcu, kde deklasovali italskou dvojici Fabio Fognini, Potito Starace.

Ve dvouhře vypadl Veselý v Istanbulu ve druhém kole po hladké porážce od osmého nasazeného Belgičana Stevea Darcise. "Po vyřazení jsem měl ve čtyřhře o to větší motivaci dojít co nejdál. S Romanem se známe dlouho, odvedli jsme dobrou práci. Snad nám to vydrží," uvedl.

S Jebavým zvítězili v roce 2013 na dvou turnajích Futures a v další sezoně ovládli challenger v Praze. Dalších osm společných zápasů prohráli, až v Istanbulu slavili znovu úspěch. Altunovi (311. v deblovém žebříčku ATP) s Mottim (148.), kteří startovali v soutěži na divokou kartu, nedali šanci a finále ukončili za 41 minut.

Jebavý, kterému patří v pořadí čtyřhry 94. příčka, se dočkal životního úspěchu při pátém startu na okruhu ATP.

Výsledky tenisového turnaje mužů v Istanbulu:

(antuka, dotace 497.255 eur)

Čtyřhra - finále:

Jebavý, Veselý (ČR) - Altuna, Motti (Tur./It.) 6:0, 6:0.