Mariánské Lázně - Cenu pro nejlepšího českého basketbalistu roku obhájil Jan Veselý. Vítěz Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul tak podruhé za sebou porazil Tomáše Satoranského, aktuálně jediného Čecha v NBA. Třetí skončil nejužitečnější hráč NBL Jaromír Bohačík. Ženám poprvé vládne pivotka ZVVZ USK Praha Alena Hanušová. Svými hlasy o tom rozhodli trenéři, hráči, vedení federace ČBF a novináři.

Sedmadvacetiletý Veselý má za sebou životní úspěch, když se stal teprve třetím Čechem v historii, který vyhrál druhou nejlepší soutěž světa Euroligu. V dresu Fenerbahce navíc patřil ke klíčovým postavám a s tureckým celkem získal také ligový titul a Superpohár.

V anketě tak získal více hlasů než druhá hlavní česká hvězda Satoranský, který má za sebou premiérovou sezonu v NBA. V dresu Washingtonu sice pomohl Wizards k nejlepší sezoně za posledních 38 let, většinou však plnil roli náhradníka a na hřiště se dostával v průměru jen na 12 minut.

"Honza Veselý nyní na Maledivách piluje novou techniku opalování, takže ho chci omluvit, že si pro cenu nepřijel," řekl Satoranský na pódiu. "Druhé místo mě rozhodně nemrzí. Vítěz Euroligy, to je pro Honzu neskutečný úspěch. Jeho sezona byla ohromná a je to velký úspěch jak týmový, tak individuální. Stal se třetím Čechem, který to dokázal. Moje sezona byla spíše nahoru dolu a provázaná tím trápením osobním. Takže myslím, že to bylo letos jasné," uznal rozehrávač Washingtonu.

"Ale příští sezonu udělám vše proto, aby byla úspěšná. Že potvrdím to, že ty druhé sezony v NBA bývají pro evropské hráče lepší," dodal.

Oba nejlepší čeští basketbalisté uplynulé dekády tak mají po třech oceněních nejlepšího hráče roku. Veselý vyhrál v letech 2012, 2016 a 2017, Satoranský pak třikrát za sebou v letech 2013, 2014 a 2015.

To ženy mají novou královnu. Kateřinu Elhotovou, která kvůli narození syna vynechala téměř celou sezonu, vystřídala Hanušová. Ta se tak po dvou stříbrech a loňském bronzu dočkala nejvyššího umístění. Pražským USK pomohla do Final Four Euroligy a také k obhajobě českého titulu, když s průměrem 14,2 bodu na ligové utkání patřila k nejlepším střelkyním týmu.

"Je to pro mě překvapení, protože uplynulá sezona nebyla tou nejvydařenější," řekla Hanušová při přebírání ceny v sálu kasina v Mariánských Lázních. "Chtěla bych poděkovat svému prvnímu trenérovi Honzovi Křížovi, který má velkou zásluhu na tom, že tady stojím," dodala.

Na druhé místo se poprvé probojovala Tereza Pecková. Vicemistryně světa z roku 2010 prožila vydařenou sezonu v KP Brno, kde byla nejlepší českou střelkyní ligy. Trojici pak uzavírá Američanka Kia Vaughnová, která na začátku roku získala české občanství a reprezentovala Česko na mistrovství Evropy.

Kromě Veselého obhájila svou cenu pro nejlepší mladou hráčku pivotka Julia Reisingerová. Nejlepším mladým hráčem (ročníky 1997 až 1999) byl zvolen Šimon Puršl ze španělské Zaragozy, který od nového ročníku bude oblékat dres Svitav.

Basketbalovému odvětví 3x3, které se stalo novým olympijským sportem, vládnou Ondřej Dygrýn a Michaela Uhrová, která z pozice hrající trenérky loni dovedla český tým k senzačnímu titulu mistryň světa.

Do Síně slávy ČBF byli uvedeni úspěšní trenéři a medailisté z evropských i světových šampionátů Vladimír Heger, Jan Karger a Miroslav Vondřička a funkcionář Miloš Pražák, který ve vedoucích pozicích ČBF strávil 27 let a významnou roli hrál i na mezinárodním poli na úrovni FIBA. Symbolickou stříbrnou medaili k padesátiletému jubileu pak převzala většina týmu vicemistrů Evropy z roku 1967, kteří sklidili ovace ve stoje.

Výsledky ankety Basketbalista roku za sezonu 2016/17

Nejlepší basketbalista: 1. Jan Veselý (Fenerbahce/Tur.), 2. Tomáš Satoranský (Washington/NBA), 3. Jaromír Bohačík (USK Praha).

Nejlepší basketbalistka: 1. Alena Hanušová (USK Praha), 2. Tereza Pecková (KP Brno), 3. Kia Vaughnová (USK Praha).

Nejlepší mladý hráč: Šimon Puršl (Zaragoza).

Nejlepší mladá hráčka: Julia Reisingerová (Karlovy Vary).

Nejlepší hráč 3x3: Ondřej Dygrýn.

Nejlepší hráčka 3x3: Michaela Uhrová.

Nejlepší mladý hráč 3x3: Lukáš Bukovjan.

Nejlepší mladá hráčka 3x3: Sára Krumpholcová.

Síň slávy: Vladimír Heger, Miroslav Vondřička, Miloš Pražák, Jan Karger.