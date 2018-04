Ostrava - Necelou hodinu se zdržel Jiří Veselý na antuce porubské haly a po mečbolu si hlasitě zakřičel. Izraelského tenistu Edana Lešema totiž zničil 6:0, 6:1 a poprvé se v daviscupové dvouhře radoval z domácí výhry. Navíc nehrál ještě stoprocentně zdravotně v pořádku, z minulého týdne má pochroumaný kotník.

Čtyřiadvacetiletý Veselý vítězstvím splnil roli favorita a poslal český tým do vedení 1:0 na zápasy v souboji s Izraelci ve 2. kole evropsko-africké zóny. Bod získal za 57 minut. "Nezvyk to je, ale hrál jsem solidně. Nikdo to nečekal, ani já, že by zápas mohl dopadnout takhle rychle, takhle jednoznačně. Důležitý je výsledek. Je jedno, jestli to trvá 57 minut, hodinu a půl nebo tři, ale příjemné to je," usmál se.

V soutěži o "salátovou mísu" si aktuálně 65. hráč světa vylepšil bilanci ve dvouhře na šest výher a osm porážek. "Rozhodně byla nejjednodušší," pochvaloval si. Soupeři z třetí stovky žebříčku ATP mohl uštědřit dva "kanáry", ale při mečbolu neuspěl. "To by byla třešnička na dortu, kdyby to vyšlo dvakrát šest nula, ale to se nestává často," řekl Veselý, který už dvakrát na turnajích neztratil v utkání ani game.

Především si ale po předchozích čtyřech porážkách před českými fanoušky ve dvouhře konečně vychutnal ovace publika. "Chtěl jsem hlavně přinést bod do šatny a cítil jsem zodpovědnost a cítím pořád. Tohle vítězství bylo velmi důležité," řekl.

Hladká výhra je pro Veselého povzbuzením. V Davis Cupu se totiž v minulosti často trápil a hrával svázaný. "Tohle mi možná dodá trochu klidu," doufal, ale přiznal, že pořád není úplně klidný. "Ale věřím, že jsem pomalu na správné cestě."

Start Veselého přitom ještě den před zápasem nebyl jistý. Minulý týden si při tréninku v Prostějově poranil kotník. "Sám nevím, jak je možné si při podání zvrtnout kotník," kroutil ještě dnes hlavou.

Při losu měl nohu stále opuchlou. "Předtím jsem si ráno zatrénoval a rozhodl se, že do toho jdu. A přes noc nastala změna, kotník splasknul, takže se cítím tak na devadesát procent v pořádku. Jsem rád, že jsem hrál," doplnil a řekl, že jeho stav mu případně umožní hrát v sobotu čtyřhru i dvouhru.

V zápasech na dva vítězné sety se Veselému v soutěži daří, vyhrál čtyři ze šesti. Nyní se ale takto hrálo poprvé utkání za nerozhodnutého stavu, jelikož nižší divize DC se nehrají na tři vítězné sety. "Krátké zápasy mi jdou," usmál se Veselý.

Zařazení duelů na dva vítězné sety Veselý uvítal. "Je to obrovské plus," řekl a zároveň upozornil: "Je potřeba být soustředěný od začátku a není tolik prostoru k otáčení utkání, ale jinak to je plus. Jsme na to zvyklí z turnajů, ta změna je pozitivní."

V Ostravě měl Veselý v ruce jako dřív raketu Wilson, ke které se vrátil na nedávném turnaji v Miami a opustil roční zkoušení se značkou Srixon. "Nebyl jsem stoprocentně spokojený. Něco tomu chybělo a nechtěl jsem se v tom dál patlat a vrátil jsem se k tomu, s čím jsem byl nahoře," vysvětlil hráč, jemuž před třemi lety patřilo 35. místo v žebříčku.